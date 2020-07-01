Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:33Заразились
на 01.07В России 654 405+6 556В мире 10 475 838+173 786

На Камчатке, Чукотке, Сахалине и Магадане завершилось голосование по Конституции

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - В Камчатском крае, на Чукотке, в Сахалинской и Магаданской областях голосование по правкам в Конституцию завершено, участки закрылись.

Изменение Конституции

По данным избиркомов, за два часа до закрытия участков в Камчатском крае проголосовало 42,5% или 102 тыс. 575 человек, на Чукотке - 74,11% или 22 тыс. 123 человека.

В Сахалинской области, по данным на 18:00 по местному времени (10:00 по Москве), явка составила 65,09% или 245 тыс. 362 человека, в Магаданской области - 51,97%.

В избиркомах регионов отметили, что нарушений в ходе голосования не выявлено, жалобы не поступали.

1 июля в России проходит основной день голосования по поправкам в Конституцию.

Голосование по поправкам в Конституции РФ

14
МоскваКочевая община оленеводов в Алданском районе. Республика Якутия.Московская областьВ отдаленном населенном пункте Таймыра. Красноярский край.ОмскВладивостокДеревня Николаевка, Омская областьАэропорт Пулково. Санкт-Петербург.Село Троицкое. Московская область.Казанский вокзал. Москва.Деревня Луговое. Ивановская область.НовосибирскЕкатеринбургПоселок Востряково. Московская область.
Москва
Хроника 15 января – 01 июля 2020 годаИзменение Конституции
Камчатский край Чукотка Сахалинская область Магаданская область Конституция

Новости по теме

Новости

В Минкомсвязи объяснили человеческим фактором инциденты с повторным голосованием

Изменение Конституции

Мосгоризбирком объяснил наличие умерших в списках для голосования

Мосгоризбирком объяснил наличие умерших в списках для голосования

Сотрудники ГАИ выписали с начала года почти 40 млн штрафов за превышение скорости

Пандемия коронавируса

За сутки число заболевших коронавирусом в РФ выросло на 6556

За сутки число заболевших коронавирусом в РФ выросло на 6556

Руководитель ГАИ призвал запретить злостным нарушителям пользоваться каршерингом

Руководитель ГАИ призвал запретить злостным нарушителям пользоваться каршерингом
Изменение Конституции

Явка на голосовании по Конституции превысила 55%

Что случилось этой ночью: среда, 1 июля

На Дальнем Востоке началось основное голосование по поправкам к Конституции РФ

На Дальнем Востоке началось основное голосование по поправкам к Конституции РФ
Дело "Седьмой студии"

Суд приговорил экс-главбуха "Седьмой студии" к двум годам и трем месяцам колонии

Изменение Конституции

Российский космонавт на борту МКС проголосовал по поправкам в Конституцию

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');