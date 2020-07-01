На Камчатке, Чукотке, Сахалине и Магадане завершилось голосование по Конституции

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - В Камчатском крае, на Чукотке, в Сахалинской и Магаданской областях голосование по правкам в Конституцию завершено, участки закрылись.

По данным избиркомов, за два часа до закрытия участков в Камчатском крае проголосовало 42,5% или 102 тыс. 575 человек, на Чукотке - 74,11% или 22 тыс. 123 человека.

В Сахалинской области, по данным на 18:00 по местному времени (10:00 по Москве), явка составила 65,09% или 245 тыс. 362 человека, в Магаданской области - 51,97%.

В избиркомах регионов отметили, что нарушений в ходе голосования не выявлено, жалобы не поступали.

1 июля в России проходит основной день голосования по поправкам в Конституцию.