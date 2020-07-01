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Еще в трех регионах Дальнего Востока завершилось голосование по поправкам в Конституцию

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Избирательные участки закрылись в 20:00 по местному времени (13:00 по Москве) еще в трех регионах Дальнего Востока - Приморском и Хабаровском краях и в Еврейской автономной области (ЕАО).

Как сообщил журналистам зампредседателя краевой избирательной комиссии Роман Охотников, в Приморском крае, по данным на 18:00 местного времени, приняли участие в голосовании 867 577 участников голосования. Это составляет 59,27%, отметил он.

По его словам, лидером по количеству проголосовавших остается Хорольский муниципальный округ - здесь явка составляет 82,87%. Еще две территории - Черниговский район и Спасск-Дальний - преодолели планку в 80%. Десять территорий преодолели рубеж в 70%. Охотников отметил, что нарушения не выявлены.

Всего в крае действует 1 299 стационарных и 46 мобильных избирательных участков. 211 участков для голосования были развернуты на военных, промышленных и рыбацких судах, приписанных к портам Владивостока и Находки.

По данным избирательной комиссии Хабаровского края, за два часа до закрытия участков в регионе проголосовали 411 045 человек или 41,68% от числа избирателей, внесенных в списки для голосования.

Явка в Еврейской АО, согласно информации на сайте ЦИК, составила 70,74%. Серьезных нарушений региональные избиркомы не выявили.

В РоссииНа Камчатке, Чукотке, Сахалине и Магадане завершилось голосование по КонституцииЧитать подробнее

Ранее сообщалось, что голосование завершилось в Чукотском автономном округе, Камчатском крае, Магаданской и Сахалинской областях.

В 14:00 по Москве закроются участки в Амурской области, Якутии и Забайкальском крае, в 15:00 по московскому времени - в Бурятии.

В среду в России проходит основной день голосования по внесению поправок в Конституцию РФ. Голосование проходит с 25 июня по 1 июля. Подсчет результатов за все семь дней начнется после закрытия избирательных участков 1 июля.

Электронное голосование, которое проходило только в Москве и Нижегородской области до основного дня голосования, завершилось накануне.

Голосование по поправкам в Конституции РФ

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МоскваКочевая община оленеводов в Алданском районе. Республика Якутия.Московская областьВ отдаленном населенном пункте Таймыра. Красноярский край.ОмскВладивостокДеревня Николаевка, Омская областьАэропорт Пулково. Санкт-Петербург.Село Троицкое. Московская область.Казанский вокзал. Москва.Деревня Луговое. Ивановская область.НовосибирскЕкатеринбургПоселок Востряково. Московская область.
Москва
Хроника 15 января – 01 июля 2020 годаИзменение Конституции
Приморский край Хабаровский край Еврейская автономная область ЕАО Конституция

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