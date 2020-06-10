Самолеты ВВС и ВМС США провели разведку у границ России на Черном море

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Два американских разведывательных самолета в среду совершили очередные полеты вблизи границ России на Черном море, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, стратегический разведывательный самолет RC-135W ВВС США и патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon, вылетевшие с авиабаз Милденхолл в Великобритании и Сигонелла на итальянском острове Сицилия соответственно, более трех часов курсировали вблизи Крыма и Кубани.

Самолет RC-135W, способный вести радиоэлектронную разведку на большую глубину территории противника, выполнил серию пролетов вдоль юго-западного и южного побережья Крыма и побережья Краснодарского края от Тамани до Туапсе. Он выполнял задание на расстоянии 50 км от российского берега на высоте 8,6 тыс. метров над международными водами Черного моря.

Тем временем американский морской разведчик Poseidon первоначально курсировал вблизи Новороссийска и Керченского пролива, а затем, подлетев к Крыму, долго кружил к западу от Севастополя. Временами самолет приближался к полуострову в этом районе на расстояние 33-35 км.

Аналогичные полеты американские разведывательные самолеты совершили в понедельник.