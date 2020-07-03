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Эксперт заявил, что найти работу этим летом в РФ будет проще, чем до пандемии

Однако уровень зарплаты будет ниже почти на треть, предупредил основатель Superjob.ru Алексей Захаров

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Дефицит рабочих мест на российском рынке труда снижается, при этом потенциальные работодатели склонны предлагать существенно меньший уровень заработной платы, чем до пандемии коронавируса, считает основатель сервиса по поиску работы Superjob.ru Алексей Захаров.

"Сейчас работу найти даже проще, чем в феврале. Это та же работа. Деньги не те же. В большинстве своем, их меньше где-то на 30%. За исключением IT-специалистов многие работодатели, особенно в отношении среднего менеджмента, пошли на весьма существенные сокращения зарплат", - сказал Захаров, комментарий которого поступил в пятницу в "Интерфакс".

Пандемия коронавируса

"Люди, которые (до пандемии - ИФ) в спокойном режиме смело выходили на рынок труда, сейчас стараются сидеть тише воды и ниже травы, имея хоть какую-то работу. Синица в руках важнее. Восстановления по зарплатам мы пока что не наблюдаем: когда-то оно пойдет, но на данный момент его нет, мы еще не вышли из кризисной фазы", - отмечает эксперт.

По его оценке, восстанавливается активность работодателей в поиске персонала, в то время как активность соискателей, которые, "по идее, должны были ломануться искать работу, не дотягивает по скорости восстановления".

"Поэтому прямо сейчас работу найти будет проще, чем в сентябре, когда все, кто поехали пережидать (пандемию - ИФ) в маленькие города, вернутся в крупные мегаполисы", - сказал Захаров.

По его оценкам, высказанным ранее, за период пандемии без работы в России остались 10 млн человек. Захаров также прогнозировал, что после пандемии Россию ждет самая большая безработица с начала 90-х годов.

Superjob.ru Алексей Захаров Коронавирус

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