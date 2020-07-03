В СЖР ждут оправдательного приговора для Светланы Прокопьевой

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Союз журналистов России рассчитывает на оправдательный приговор псковской журналистке Светлане Прокопьевой, так как не считает, что в ее рассуждениях, ставших основанием для уголовного преследования, было оправдание терроризма, заявил председатель СЖР Владимир Соловьев.

"Мы надеемся на справедливое решение суда, которое, по нашему мнению, будет заключаться в оправдательном приговоре. Наша точка зрения основывается на мнении многочисленных независимых экспертов-филологов из разных институтов страны, по заключению которых в словах Светланы не было оправдания терроризма", - сказал он.

Шестилетний реальный срок лишения свободы, которое у суда запросило гособвинение, Соловьев назвал необоснованным, а требование запретить ей заниматься журналистикой четыре года он считает "чем-то запредельным".

"Мне кажется, что требование запретить заниматься журналистской профессией вообще выдвигается впервые", - отметил председатель СЖР.

Союз следит за этой ситуацией с самого начала, отметил он.

"Наша коллега сделала репортаж с первого дня суда над Светланой Прокопьевой, он размещен на нашем сайте, из которого становится понятно, что Светлана очень правильный, честный человек, который искренне старается понять произошедшее, проанализировать, предупредить, чтобы такие ситуации не повторялись. И конечно, ни в коем случае она не оправдывает терроризм", - отметил он.

В свою очередь член Совета при президенте по правам человека, журналист Николай Сванидзе назвал требование прокуратуры по приговору "ужасным".

"СПЧ, конечно, будет реагировать, на этой стадии рано, сейчас нужно дождаться решения суда (которое и тогда будет не окончательным), если приговор будет в том же русле, что и требование прокурора", - пообещал он.

"Я надеюсь на полное оправдание, но надежд на это мало, потому что в суде у нас, как правило, такого не бывает", добавил Сванидзе.

По его мнению, дело Прокопьевой отражает "общий тренд": "Сейчас на такие вещи реагируют очень жестко и хватаются цепко, особенно когда заинтересованность проявляет такая уважаемая структура, как Федеральная служба безопасности".

Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов ранее назвал дело Прокопьевой политическим.