СПЧ назвал абсурдным требование прокуратуры о реальном сроке для журналистки Прокопьевой

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Комиссия по свободе информации и правам журналиста Совета при президенте по правам человека (СПЧ) возмущена требованием гособвинения назначить псковской журналистке Светлане Прокопьевой шесть лет лишения свободы.

"Прокуратура могла отказаться от обвинения и тем самым закрыть дело, которое на контроле у международного сообщества. Вместо этого - совершенно абсурдные требования огромного уголовного срока при полном отсутствии состава преступления", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте СПЧ.

Комиссия надеется, что суд окажется компетентнее гособвинения. "Ждем приговора, но также заранее выражаем сочувствие другим жертвам псковской прокуратуры, показавшей сегодня свою полную некомпетентность", - заявили в комиссии СПЧ.

Там напомнили, что Прокопьеву обвиняют в том, что в эфире "Эха Москвы во Пскове" она пыталась проанализировать мотивы Михаила Жлобицкого, совершившего самоподрыв у здания архангельского УФСБ, "и позволила себе реплику, что государство своей чрезмерной жестокостью само подталкивает молодых людей к противоправным действиям".

"На тему мотивации террористов, зарождения терроризма, как явления, написаны сотни книг. Попытки разобраться в их мотивах не делают людей соучастниками преступления. Прокопьева никак не высказывалась в поддержку поступка Жлобицкого", - подчеркнули в комиссии СПЧ.

В пятницу прокуратура во время прений по делу об оправдании терроризма (ст 205.2 ч.2 УК РФ) потребовала назначить Прокопьевой шесть лет колонии, а также запретить заниматься журналистикой в течение четырех лет.

По мнению гособвинения, Прокопьева "умышленно, желая наступления событий, подготовила аудиозапись". "Таким образом она распространила передачи на радио и на сайте", - сказал гособвинитель в ходе прений сторон в пятницу.

В свою очередь сторона защиты заявила о противоречиях в двух психолого-лингвистических экспертизах, которые приложены к делу. По мнению защиты, признаки оправдания терроризма в тексте журналистки не доказаны, поэтому адвокаты просят оправдать Прокопьеву.

Прокопьевой вменяют публичное оправдание терроризма (ч.2 ст.205.2 УК РФ). В ноябре 2018 года в эфире радиостанции "Эхо Москвы" в Пскове вышла программа Прокопьевой, где она анализировала теракт, совершенный на территории страны, и высказала свое мнение о действиях террориста. 20 сентября 2019 года следствие предъявило ей обвинение.

Приговор Светлане Прокопьевой будет оглашен 6 июля в 12:00.