Прокуратура попросила 6 лет колонии для журналистки, обвиняемой в оправдании терроризма

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Обвинение запросило для журналистки Светланы Прокопьевой из Пскова, проходящей по делу об оправдании терроризма, шести лет колонии и запрета на работу в профессии в течение четырех лет.

Как передал корреспондент "Интерфакса", прокурор считает преступление по ст. 205.2 УК РФ полностью доказанным. Представитель надзорного ведомства на суде в пятницу попросил о таком наказании, обратив внимание на "общественную опасность содеянного".

Он добавил, что Прокопьева "умышленно, желая наступления событий, подготовила аудиозапись (с оправданием терроризма - ИФ)". "Таким образом она распространила передачи на радио и на сайте ("Эхо Москвы - ИФ)", - сказал представитель прокуратуры.

В свою очередь сторона защиты заявила о противоречиях в двух психолого-лингвистических экспертизах, которые приложены к делу. По мнению защиты, признаки оправдания терроризма в тексте журналистки не доказаны, поэтому адвокаты просят оправдать Прокопьеву.

Дело Прокопьевой

Прокопьевой вменяют публичное оправдание терроризма (ч.2 ст.205.2 УК РФ). В ноябре 2018 года в эфире радиостанции "Эхо Москвы" в Пскове вышла программа Прокопьевой, где она анализировала теракт, совершенный на территории страны, и высказала свое мнение о действиях террориста. По мнению следствия, в своей программе журналист допустила оправдание терроризма. 20 сентября 2019 года следствие предъявило ей обвинение.

19 октября СКР завершил следствие, материалы дела передали для ознакомления обвиняемой, а также в прокуратуру. В декабре уголовное дело Прокопьевой было возвращено прокуратурой для дополнительного расследования. В марте 2020 года расследование дела было завершено, надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение. В середине июня дело начали рассматривать в суде.

В конце июня адвокат Виталий Черкасов сообщал "Интерфаксу", что последняя представленная в суде по делу Прокопьевой комплексная психолого-лингвистическая экспертиза является недостоверной.