Главред "Эха Москвы" назвал дело Светланы Пропокьевой политическим

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Главный редактор "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов назвал политическим уголовное дело псковской журналистки Светланы Прокопьевой, которую судят по обвинению в оправдании терроризма.

"Позиция наша журналистская и наших юристов заключается в том, что Светлана Прокопьева абсолютно невиновна в тех преступлениях, в которых ее обвиняет генеральная прокуратура. Мы считаем, что это политическое дело, политический заказ. И в случае обвинительного приговора мы сделаем все, чтобы более высокая судебная инстанция ее оправдала", - сказал он "Интерфаксу".

Запрошенный прокурором срок - шесть лет лишения свободы, как и весь судебный процесс Венедиктов назвал "историей демонстративной жестокости, демонстративного наказания".

"Она связана с тем, что в этих статьях замешана история с терактом в отношении Федеральной службы безопасности. Возможно, здесь это сыграло свою роль", - предположил он.

3 июля гособвинитель попросил суд приговорить журналистку к шести годам колонии и запретить ей заниматься журналистикой в течение четырех лет. Он назвал ее преступление полностью доказанным и обратил внимание на "общественную опасность содеянного".

По словам прокурора, Прокопьева "умышленно, желая наступления событий, подготовила аудиозапись (с оправданием терроризма. - ИФ.)". "Таким образом она распространила передачи на радио и на сайте ("Эха Москвы. - ИФ.)", - сказал представитель прокуратуры.

Защита заявила, что в двух психолого-лингвистических экспертизах, проведенных по делу, есть противоречия и что наличие признаков оправдания терроризма в публикации журналистки не доказано. Приговор должен быть оправдательным, считают адвокаты.

Приговор ей будет оглашен 6 июля.

Адвокат Виталий Черкасов недавно говорил, что последняя представленная в суде комплексная психолого-лингвистическая экспертиза является недостоверной.

Претензии ФСБ вызвала программа, в которой Прокопьева анализировала взрыв в здании областного управления ФСБ в Архангельске и причины и мотивы погибшего террориста Михаила Жлобицкого. Передача вышла в эфир "Эха Москвы в Пскове" в ноябре 2018 года. Следствие считает, что Прокопьева допустила оправдание терроризма.

19 октября СКР завершил следствие, материалы дела передали для ознакомления обвиняемой, а также в прокуратуру. В декабре уголовное дело Прокопьевой было возвращено прокуратурой для дополнительного расследования. В марте 2020 года надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение.