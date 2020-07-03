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Путин отметил "железобетонную поправку" о неотчуждении территорий

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Поправка в Конституцию о запрете отчуждения российских территорий касается большого количества чувствительных регионов, в одном из них в честь 67-й статьи Конституции, где зафиксирован этот порядок, установили железобетонный памятный знак, заявил президент Владимир Путин.

Изменение Конституции

Он сказал это 3 июля на онлайн-встрече с группой, которая занималась подготовкой конституционных поправок. По его словам, предложенные поправки точно совпали с ожиданиями людей. В качестве примера он привел инициативу актера Владимира Машкова о запрете отчуждения территорий.

"Думаю, многие видели репортажи, как жители одной из территорий России, для которых данная тема имеет особое значение, буквально восприняли слова Владимира Львовича о том, что эта поправка должна быть железобетонной, и установили в честь 67-й статьи Конституции, где зафиксирован этот порядок, железобетонный памятный знак", - рассказал президент.

Он отметил, что "это касается не одной-двух территорий, а гораздо большего количества чувствительных территорий России".

Плиту с табличкой с текстом поправки установили в Южно-Курильске.

Поправка предусматривает запрет действий (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами), направленных на отчуждение части территории Российской Федерации, а также запрет призывать к таким действиям.

Комментируя ее принятие, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что теперь тема передачи Японии Курильских островов будет закрыта и Россия эти территории никогда не отдаст.

Владимир Машков Владимир Путин Курилы Япония Конституция

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