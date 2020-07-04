Двоих псковских журналистов задержали после пикетов в поддержку коллеги Прокопьевой

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Главного редактора издания "Псковская губерния" Дениса Камалягина и его коллегу Владимира Капустинского привлекли к административной ответственности после пикетов в поддержку журналистки Светланы Прокопьевой, обвиняемой в оправдании терроризма.

Как сообщил Камалягин "Интерфаксу", Капустинский был задержан в субботу в центре Пскова во время пикета. Камалягин приехал к отделу полиции за коллегой, где на него также составили протокол. Им обоим инкриминируется невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения (ст. 20.6.1 КоАП).

"Также мне выдали повестку на понедельник по поводу еще одной статьи, 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования - ИФ), там будет допрос отдельный", - рассказал Камалягин.

Журналист добавил, что их с Капустинским отпустили из полиции, они находятся в редакции.

Комментарием правоохранительных органов "Интерфакс" пока не располагает.

Как сообщалось, Прокопьеву обвиняют в публичном оправдании и пропаганде терроризма (ч.2 ст.205.2 УК РФ) за текст, который в ноябре 2018 года прозвучал в эфире псковского "Эха Москвы", а затем был опубликован на сайте аффилированного с этой радиостанцией издания "Псковская лента новостей". В колонке журналистка рассуждала о причинах взрыва, совершенного в здании ФСБ в Архангельске 31 октября 2018 года, тогда 17-летний Михаил Жлобицкий принес в здание самодельное взрывное устройство, при срабатывании которого сам он погиб, а трое сотрудников ведомства были ранены.

В пятницу прокурор запросил для Прокопьевой наказание в виде шести лет колонии общего режима и запрета на профессию на четыре года.

Союз журналистов России рассчитывает на оправдательный приговор Прокопьевой, так как не считает, что в ее словах, ставших основанием для уголовного дела, было оправдание терроризма, заявил "Интерфаксу" председатель СЖР Владимир Соловьев. В СПЧ назвали абсурдным требование прокуратуры о назначении журналистке длительного тюремного заключения.

Главный редактор "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов ранее в разговоре с "Интерфаксом" назвал дело в отношении псковской журналистки Прокопьевой политическим. Он намерен добиться ее оправдания.

Приговор Прокопьевой будет оглашен 6 июля в 12:00.