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В Петербурге открыли мемориал погибшим в Баренцевом море подводникам

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Памятник подводникам, погибшим в прошлом году в Баренцевом море, открыли в воскресенье на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба администрации губернатора.

Цветы и венки к мемориалу возложили заместитель Главнокомандующего ВМФ вице-адмирал Игорь Мухаметшин, представители Минобороны, родственники героев-подводников и военнослужащие войсковой части 45707, губернатор Александр Беглов.

Участники церемонии почтили память героев минутой молчания. На месте погребения погибших героев была отслужена церковная панихида, рассказали в пресс-службе.

Беглов подчеркнул, что город оказывает поддержку семьям погибших подводников и продолжает работать над увековечиванием их памяти.

Так, ранее Топонимическая комиссия рекомендовала присвоить имя Героя России Дениса Долонского школе № 337 Невского района и имя Героя России Николая Филина школе № 430 Петродворцового района. Решение о присвоении школам имен Героев России Константина Сомова, Дмитрия Соловьева, Дениса Опарина и Андрея Воскресенского будет принято на очередном заседании Топонимической комиссии. Также в Петергофе появится Сквер покорителей глубин.

Ранее имена Андрея Вознесенского, Дениса Долонского, Дениса Опарина, Дмитрия Соловьева, Константина Сомова, Николая Филина присвоены улицам в Петергофе.

Как сообщалось, памятник на Серафимовском кладбище, выполненный "Студией военных художников им.Грекова", был смонтирован к первой годовщине гибели подводников, 1 июля. В этот день на кладбище собрались родные и сослуживцы погибших, чтобы почтить их память.

Доминантой мемориала является многотонный кусок гранита в форме волны. В границах мемориала похоронены все 14 погибших подводников.

2 июля 2019 года Минобороны РФ сообщило, что 14 моряков-подводников погибли при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате, а на следующий день опубликовало их имена.

Инцидент произошел 1 июля в российских территориальных водах Баренцева моря на аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота России.

4 июля министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что глубоководный аппарат был с ядерной энергоустановкой, она не пострадала.

Петербург

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