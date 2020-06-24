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В Средиземное море вошел ракетный фрегат ЧФ "Адмирал Макаров"

В Средиземное море вошел ракетный фрегат ЧФ "Адмирал Макаров"
Фрегат "Адмирал Макаров" выходит в Босфор. Архивное фото
Фото: Reuters

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Фрегат Черноморского флота (ЧФ) "Адмирал Макаров", оснащенный крылатыми ракетами "Калибр", в среду проследовал в Средиземное море, сообщили местные информационные порталы, публикующие фотографии его прохождения через Босфор.

По имеющимся данным, ракетный фрегат, как ожидается, на ротационной основе войдет в состав постоянного оперативного соединения ВМФ РФ в Средиземном море.

Позже в ЧФ подтвердили, что "Адмирал Макаров" совершает переход из Чёрного моря в дальнюю морскую зону.

Как говорится в сообщении флота, поступившем в "Интерфакс", фрегат начал прохождение черноморских проливов Босфор и Дарданеллы в направлении Средиземного моря. Отмечается, что там корабль войдет в состав сил постоянного соединения Военно-морского флота России.

Для экипажа фрегата это уже второй переход из Чёрного в Средиземное море в этом году.

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Как сообщалось, накануне в Средиземное море также проследовала подводная лодка Черноморского флота России "Ростов-на-Дону", оснащенная крылатыми ракетами "Калибр", и большой десантный корабль (БДК) "Азов".

По утверждению стамбульских сайтов, БДК "Азов" идет в сирийский порт Тартус, где расположена база материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Средиземном море.

В Средиземном море на постоянной основе действует российская эскадра. Она включает около десяти боевых кораблей и судов обеспечения.

Черноморский флот Адмирал Макаров Калибр ВМФ РФ Средиземном море

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