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Глава Минстроя Ставрополья задержан за злоупотребление полномочиями

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Министр строительства и архитектуры Ставропольского края Алексей Когарлыцкий задержан по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает пресс-служба управления СКР по региону.

"По версии следствия, с декабря 2017 по март 2018 года чиновник... подписал справки о стоимости выполненных работ и затрат одной из фирм по госконтракту на строительство легкоатлетического манежа, а именно на оплату вентиляционного оборудования и спортивного покрытия пола, монтаж которых не был осуществлен, а стоимость материалов была значительно завышена", - говорится в сообщении. Как выяснили следователи, ущерб государству составил более 14 млн рублей.

Дома и на работе у министра прошли обыски, в ходе которых была изъята документация. Следствие готовит ходатайство об аресте чиновника.

Ставрополье Алексей Когарлыцкий

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