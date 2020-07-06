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Замминистра науки Лукашевич арестована до середины августа по делу о мошенничестве

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы по ходатайству следствия отправил под арест статс-секретаря - заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич, задержанную по делу о хищении бюджетных средств, передал корреспондент "Интерфакса".

"Избрать в отношении Лукашевич меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 16 августа 2020 года", - говорится в решении судьи Марии Сизинцевой.

Адвокаты Лукашевич просили суд отказать следствию и отпустить подзащитную под залог в 3 млн руб. или личные поручительства.

Лукашевич вменяется особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Свою вину она не признает.

Дело Лукашевич

Как заявили ранее в МВД РФ, уголовное дело связано с хищением бюджетных средств при реализации контрактов с Минобрнауки в 2016 году. По версии следствия, компания, которая осуществляла работы, не собиралась в полном объеме выполнять взятые на себя по договорам обязательства и представила заказчику результаты, заведомо несоответствующие их условиям. Работы принимал сотрудник, занимавший на тот момент руководящую должность в министерстве.

Согласно материалам, оглашенным в суде, сумма ущерба по делу превышает 50 млн руб. Потерпевшим по делу признано министерство просвещения.

Минобрнауки и Минпросвещения до мая 2018 были одним ведомством - министерством образования и науки.

Лукашевич была назначена статс-секретарем - замминистра науки и высшего образования в июле 2018 года. Летом 2016 года, согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", она занимала должность генерального директора ООО "Центр развития науки" (ЦРН), которое в течение года заключило пять контрактов с Минобрнауки на общую сумму более чем в 49 млн руб.

Вместе с Лукашевич следствие задержало и попросило суд арестовать бывшего директора Департамента управления программ и конкурсных процедур министерства образования и науки Михаила Попова.

Марина Лукашевич Мария Сизинцева Минобрнауки Тверской суд Москва

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