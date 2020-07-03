Источник назвал имя второго задержанного по делу о хищении 40 млн рублей

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Вместе с замглавы Минобрнауки Марина Лукашевич задержан начальник управления Россотрудничества Михаил Попов, они подозреваются в хищении 40 млн рублей по госконтракту в 2016 году, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"По данным следствия, в 2016 году Попов, будучи главой департамента Минобрнауки, выделил в рамках госзаказа 40 млн рублей Лукашевич, которая тогда возглавляла коммерческую организацию", - сказал собеседник агентства.

По его данным, техническое задание предусматривало разработку автоматической системы обработки научных данных. "В итоге деньги были потрачены, но система не создана. А Попов подписал документы, что заказ выполнен", - сказал источник.

Он отметил, что позднее Попов перешел на работу в Россотрудничество, где на сегодняшний день занимает пост начальника управления реализации проектов в сфере образования и науки, а Лукашевич - в министерство науки и высшего образования.

Ранее официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила "Интерфаксу", что сотрудники правоохранительных органов задержали двоих подозреваемых в мошенничестве с 40 млн рублей бюджетных средств, выделенных на выполнение работ в интересах министерства образования и науки.

По ее словам, заказчику были представлены результаты выполненных работ, заведомо не соответствующие условиям договоров. При этом приемку осуществлял сообщник подозреваемой, занимавший руководящую должность в ведомстве. Возбуждено уголовное дело по ст.159 УК РФ (мошенничество).

Как сообщал "Интерфаксу" информированный источник, речь идет о статс-секретаре - заместителе министра науки и высшего образования Марине Лукашевич.

В пресс-службе Минобрнауки сообщили "Интерфаксу", что правоохранительные органы проводят следственные действия с Лукашевич, а министерство оказывает необходимое содействие.

Лукашевич назначена замминистра науки и высшего образования в июле 2018 года, следует из информации на сайте министерства.