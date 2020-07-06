Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:00Заразились
на 06.07В России 687 862+6 611В мире 11 449 707+182 398

Суд арестовал чиновника Россотрудничества Попова по делу о мошенничестве

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы арестовал начальника управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаила Попова, задержанного по делу о хищении бюджетных средств совместно с замглавы Минобрнауки Мариной Лукашевич.

Как передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда, чиновник отправлен под стражу до 16 августа 2020 года.

Зашита настаивала на непричастности Попова к инкриминируемым преступления и предлагала избрать Попову меру пресечения в виде домашнего ареста или залога в размере 1 млн рублей.

В РоссииЗамминистра науки Лукашевич арестована до середины августа по делу о мошенничествеЧитать подробнее

Ранее Тверской суд Москвы уже арестовал статс-секретаря - заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич.

Лукашевич и Попову вменяется особо крупное мошенничество.

Как заявили ранее в МВД РФ, уголовное дело связано с хищением бюджетных средств при реализации контрактов с Минобрнауки в 2016 году. По версии следствия, компания, которая осуществляла работы, не собиралась в полном объеме выполнять взятые на себя обязательства и представила заказчику результаты, заведомо несоответствующие их условиям. Приемку работ осуществлял сотрудник, занимавший на тот момент руководящую должность в министерстве.

Согласно материалам, оглашенным в суде, сумма ущерба по делу превышает 50 млн руб. Потерпевшим по делу признано министерство просвещения.

Лукашевич была назначена статс-секретарем - замминистра науки и высшего образования в июле 2018 года. Летом 2016 года, согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", она занимала должность генерального директора ООО "Центр развития науки" (ЦРН), которое в течение года заключило пять контрактов с Минобранауки России на общую сумму более чем в 49 млн руб.

Россотрудничество Михаил Попов

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: понедельник, 6 июля

ДТП с участием Михаила Ефремова

МВД завершило расследование дела о смертельном ДТП с участием Ефремова

МВД завершило расследование дела о смертельном ДТП с участием Ефремова

Очевидцы приняли ЧП на газопроводе за падение самолета около нижегородского Дзержинска

Главред Rambler News Service Малахов покинет свой пост

В многоэтажке в Щелково произошел взрыв бытового газа

Авария на ТЭЦ в Норильске

Росприроднадзор оценил ущерб экологии от аварии в Норильске в 148,2 млрд рублей

Росприроднадзор оценил ущерб экологии от аварии в Норильске в 148,2 млрд рублей

Лондон ввел персональные санкции в связи с "делом Магнитского"

Лондон ввел персональные санкции в связи с "делом Магнитского"

ФНБ в июне сократился на 22 млрд рублей

Главу Коми попросили не отдавать территорию нацпарка золотодобытчикам

Дело "Седьмой студии"

Серебренников решил не обжаловать приговор

Серебренников решил не обжаловать приговор
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');