Суд арестовал чиновника Россотрудничества Попова по делу о мошенничестве

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы арестовал начальника управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаила Попова, задержанного по делу о хищении бюджетных средств совместно с замглавы Минобрнауки Мариной Лукашевич.

Как передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда, чиновник отправлен под стражу до 16 августа 2020 года.

Зашита настаивала на непричастности Попова к инкриминируемым преступления и предлагала избрать Попову меру пресечения в виде домашнего ареста или залога в размере 1 млн рублей.

Ранее Тверской суд Москвы уже арестовал статс-секретаря - заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич.

Лукашевич и Попову вменяется особо крупное мошенничество.

Как заявили ранее в МВД РФ, уголовное дело связано с хищением бюджетных средств при реализации контрактов с Минобрнауки в 2016 году. По версии следствия, компания, которая осуществляла работы, не собиралась в полном объеме выполнять взятые на себя обязательства и представила заказчику результаты, заведомо несоответствующие их условиям. Приемку работ осуществлял сотрудник, занимавший на тот момент руководящую должность в министерстве.

Согласно материалам, оглашенным в суде, сумма ущерба по делу превышает 50 млн руб. Потерпевшим по делу признано министерство просвещения.

Лукашевич была назначена статс-секретарем - замминистра науки и высшего образования в июле 2018 года. Летом 2016 года, согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", она занимала должность генерального директора ООО "Центр развития науки" (ЦРН), которое в течение года заключило пять контрактов с Минобранауки России на общую сумму более чем в 49 млн руб.