С замминистра науки Мариной Лукашевич начались следственные действия

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Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Со статс-секретарем - заместителем министра науки и высшего образования Мариной Лукашевич, проводятся следственные действия, этим занимаются правоохранительные органы, а министерство "оказывает со своей стороны все необходимое содействие", сообщили в пресс-службе ведомства.

Так там прокомментировали сообщения телеграм-каналах о задержании Лукашевич. Процессуальный статсус чиновницы и основания для следственных действий в пресс-службе не уточнили.

Задержаны два подозреваемых в мошенничестве с 40 млн рублей бюджетных средств, выделенных для ремонта в интересах министерства, сообщила пресс-служба МВД. Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, среди задержанных - Лукашевич.

По версии следствия, в 2016 году руководитель коммерческой организации, получив бюджетные деньги, заключила ряд договоров с подконтрольными индивидуальными предпринимателями на выполнение работ в интересах Министерства образования и науки не имея намерений полностью выполнить все обязательства. Заказчику представили результаты проделанной работы, заведомо не соответствующие условиям контрактов. Принимал работу сообщник подозреваемой, занимавший руководящую должность в ведомстве. В результате министерству был нанесен ущерб на сумму более 40 млн рублей, говорится в пресс-релизе.

По факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ст. 159 УК). Дома и на работе у фигурантов прошли более 30 обысков.

Лукашевич заняла пост замминистра в июле 2018 года.