Сын Грудинина стал депутатом в Подмосковье

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Сын директора "Совхоза имени Ленина" Павла Грудинина Артем Грудинин стал депутатом совета Ленинского городского округа. Он выиграл довыборы в 14-м округе получив более 500 голосов, сообщил Мособлизбиркома.

Голосование 20 декабря проходило на двух избирательных участках муниципалитета. Явка составила около 22%.

Грудинин шел на выборы от отделения партии "Единая Россия" Ленинского округа.

Грудинин-старший с декабря 2019 года является депутатом совета депутатов Ленинского округа. В 2018 году он занял второе место на президентских выборах, набрав 11,77% голосов. Он выдвигался от КПРФ. Он был депутатом Мособлдумы, а с сентября 2017 года до февраля 2019 года - председателем совета депутатов подмосковного города Видное.

Артем Грудинин - гендиректор ООО "Лига".