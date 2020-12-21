Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:33Заразились
на 21.12В России 2 877 727+29 350В мире 76 823 486+534 444

Сын Грудинина стал депутатом в Подмосковье

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Сын директора "Совхоза имени Ленина" Павла Грудинина Артем Грудинин стал депутатом совета Ленинского городского округа. Он выиграл довыборы в 14-м округе получив более 500 голосов, сообщил Мособлизбиркома.

Голосование 20 декабря проходило на двух избирательных участках муниципалитета. Явка составила около 22%.

Грудинин шел на выборы от отделения партии "Единая Россия" Ленинского округа.

Грудинин-старший с декабря 2019 года является депутатом совета депутатов Ленинского округа. В 2018 году он занял второе место на президентских выборах, набрав 11,77% голосов. Он выдвигался от КПРФ. Он был депутатом Мособлдумы, а с сентября 2017 года до февраля 2019 года - председателем совета депутатов подмосковного города Видное.

Артем Грудинин - гендиректор ООО "Лига".

совхоз имени Ленина Павел Грудинин КПРФ Артем Грудинин Ленинский округ Единая Россия

Новости по теме

Новости

Путин возглавил Госсовет РФ

Путин возглавил Госсовет РФ

РФ приостановит авиасообщение с Великобританией с 22 декабря

РФ приостановит авиасообщение с Великобританией с 22 декабря

АТОР счел весьма вероятным прекращение авиасообщения с Великобританией

АТОР счел весьма вероятным прекращение авиасообщения с Великобританией

Сергей Боярский прояснил судьбу мата в соцсетях

РФПИ назвал "Спутник V" высокоэффективным против новой мутации COVID

РФПИ назвал "Спутник V" высокоэффективным против новой мутации COVID

"АвтоВАЗ" начал производство обновленного внедорожника Niva

Депутаты обяжут соцсети мониторить контент с февраля

Пандемия коронавируса

В Кремле не стали отвечать на вопрос об авиасообщении с Британией

Пандемия коронавируса

В РАН заверили в эффективности имеющихся вакцин против нового штамма COVID

Пандемия коронавируса

Центр Гамалеи и AstraZeneca подписали меморандум о сотрудничестве

Центр Гамалеи и AstraZeneca подписали меморандум о сотрудничестве
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');