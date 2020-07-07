Суд завершил следствие по делу лидера карельского "Мемориала" Дмитриева

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Завершено судебное следствие по делу главы карельского отделения "Мемориала" Юрия Дмитриева, обвиняемого в сексуальном насилии над приемной дочерью. Об этом сообщили "Интерфаксу" в Петрозаводском городском суде во вторник.

"Судебное следствие завершено, прения идут", - сказал собеседник.

5 апреля 2018 года Петрозаводский городской суд полностью оправдал Дмитриева по статье об изготовлении детской порнографии, а также по статье о развратных действиях в отношении приемной дочери, признав за ним право на реабилитацию и возмещение ущерба. При этом суд признал Дмитриева виновным в незаконном хранении деталей гладкоствольного ружья и приговорил к 2,5 годам ограничения свободы, но учел срок, который тот отбыл в следственном изоляторе. Прокуратура требовала для главы карельского "Мемориала" 9 лет колонии строгого режима по совокупности предъявленных обвинений.

Однако 14 июня того же года Верховный суд Карелии по итогам рассмотрения апелляционных жалоб и представлений прокуратуры отменил приговор первой инстанции и направил уголовное дело на новое рассмотрение. Уже 27 июня 2018 года Дмитриев был задержан по подозрению в сексуальном насилии над приемной дочерью, на следующий день его арестовали.

9 апреля этого года официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) подверг сомнению мотивы ареста Дмитриева и призвал пересмотреть его дело. В начале мая около 150 деятелей науки и культуры в открытом письме к председателю Верховного суда Карелии Анатолию Наквасу попросили заменить Дмитриеву меру пресечения на не связанную с содержанием под стражей из-за коронавируса в СИЗО, где он содержится. Суд оставил меру пресечения прежней.

15 июня писатели, Нобелевские лауреаты Герта Мюллер и Светлана Алексиевич, а также лауреат Гонкуровской премии Джонатан Литтелл обратились к Миятович в поддержку Дмитриева.

Дмитриев составлял книги памяти жертв политических репрессий в Карелии за 1930-40-е годы. Кроме того, он обнаружил в регионе места массовых захоронений жертв репрессий в Сандармохе и Красном бору.