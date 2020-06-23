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Москалькова отправит представителя на суд над главой карельского "Мемориала"

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова по просьбе комиссара Совета Европы Дуни Миятович подключится к делу главы карельского отделения общества "Мемориал" Юрия Дмитриева, обвиняемого в сексуальном насилии над приемной дочерью: ее представитель будет на суде.

"Я пошлю своего сотрудника на суд с тем, чтобы он собственными глазами увидел, какие будут представлены доказательства. Поэтому это дело у меня на контроле. И я после участия нашего сотрудника в суде могу составить свое мнение, насколько правильно это обвинение", - сказала Москалькова в ходе встречи с комиссаром Совета Европы по правам человека Дуней Миятович в формате видеоконференции в среду.

"Правозащитная деятельность, конечно, неприятна для властей и иногда вызывает протест, но и со стороны правозащитников должны соблюдаться законы. И если там всё правильно оформлено, я вам обязательно всё расскажу, как мы увидели, оценили и какие действия, мы считаем, нужно предпринять", - добавила она.

В ходе общения Миятович сообщила, что к ней обратились несколько нобелевских лауреатов с просьбой помочь в деле Дмитриева, суд над которым должен начаться в ближайшее время.

Москалькова сообщила также, что к ней по второму делу Дмитриева никто не обращался. "Те фотографии, которые мне прислали в частном порядке, они, конечно, вызывают вопросы, но все должно быть официально как доказательства", - сказала она и добавила, что с самими материалами дела она не имеет права знакомиться, "пока не вынесен приговор и пока он не вступил в законную силу".

15 июня писатели, Нобелевские лауреаты Герта Мюллер и Светлана Алексиевич, а также лауреат Гонкуровской премии Джонатан Литтелл обратились к Миятович в поддержку Дмитриева.

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Дмитриев составлял книги памяти жертв политических репрессий в Карелии за 1930-40-е годы. Кроме того, он обнаружил в регионе места массовых захоронений жертв репрессий в Сандармохе и Красном бору.

5 апреля 2018 года Петрозаводский городской суд полностью оправдал Дмитриева по статье об изготовлении детской порнографии, а также по статье о развратных действиях в отношении приемной дочери, признав за ним право на реабилитацию и возмещение ущерба. При этом суд признал Дмитриева виновным в незаконном хранении деталей гладкоствольного ружья и приговорил к 2,5 годам ограничения свободы, но учел срок, который тот отбыл в следственном изоляторе. Прокуратура требовала для главы карельского "Мемориала" 9 лет колонии строгого режима по совокупности предъявленных обвинений.

Однако 14 июня того же года Верховный суд Карелии по итогам рассмотрения апелляционных жалоб и представлений прокуратуры отменил приговор первой инстанции и направил уголовное дело на новое рассмотрение. Уже 27 июня 2018 года Дмитриев был задержан по подозрению в сексуальном насилии над приемной дочерью, на следующий день его арестовали.

9 апреля этого года официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) подверг сомнению мотивы ареста Дмитриева и призвал пересмотреть его дело. В начале мая около 150 деятелей науки и культуры в открытом письме к председателю Верховного суда Карелии Анатолию Наквасу попросили заменить Дмитриеву меру пресечения на не связанную с содержанием под стражей из-за коронавируса в СИЗО, где он содержится. Суд оставил меру пресечения прежней.

Процесс по делу Дмитриева после ограничений по коронавирусу возобновился 15 июня.

Татьяна Москалькова Мемориал Юрий Дмитриев

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