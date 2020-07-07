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Верзилова собрались отправить под подписку о невыезде по делу о втором гражданстве

Верзилова собрались отправить под подписку о невыезде по делу о втором гражданстве
Издатель "Медиазоны" Петр Верзилов у Следственного комитета перед допросом
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Следственный комитет России намерен отправить издателя "Медиазоны" и участника Pussy Riot Петра Верзилова под подписку о невыезде по обвинению в наличии у него второго гражданства, о котором он не сообщил в предусмотренном законом порядке, сообщили в пресс-службе ведомства.

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"Возбуждено уголовное дело в отношении Петра Верзилова по статье 330.2 УК РФ (неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ гражданства (подданства) иностранного государства)", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем во вторник в "Интерфакс".

В СКР отметили, что Верзилов допрашивается в качестве подозреваемого, "в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении".

Накануне, когда Верзилов сообщил о возбуждении этого дела, в "Медиазоне" пояснили, что его отец жил в Канаде, а сам издатель "Медиазоны" учился там в школе, после чего и получил канадский паспорт.

21 июня утром Верзилов был задержан и доставлен в ОВД, вечером его отпустили из полиции. Как пояснил сам Верзилов, когда он вышел из ОВД, то зашел в магазин купить новый телефон. Там на него напал человек, они упали, и тут же подъехали полицейские и задержали его. 22 июня суд отправил Верзилова под административный арест на 15 суток за нецензурную лексику в адрес прохожего.

Петр Верзилов

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