Суд арестовал Верзилова на 15 суток за мелкое хулиганство

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы назначил участнику Pussy Riot Петру Верзилову административный арест сроком 15 суток за нецензурную лексику в адрес прохожего, сообщили "Интерфаксу" в суде в понедельник.

Там отметили, что Верзилов признан виновным в административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

В свою очередь, его адвокат Леонид Соловьев сообщил "Интерфаксу", что решение суда будет обжаловано.

На заседании суда Верзилов сообщил, что ни в каких общественных местах матом не ругался, а в материалах административного дела нет свидетелей этого правонарушения, кроме полицейских. Он также указал суду на подозрительное отсутствие личных данных прохожего в материалах дела.

Ранее сообщалось, что полиция не стала обвинять Верзилова в драке, поскольку медицинская экспертиза не обнаружила побоев у участников конфликта.

Накануне утром Верзилов был задержан и доставлен в Мещанское УВД. Вечером его отпустили из полиции. Как объяснил Верзилов членам ОНК, когда он вышел из ОВД, то зашел в магазин купить новый телефон. Там на него напал человек, они упали, и тут же подъехали полицейские и задержали его.