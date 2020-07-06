Петр Верзилов сообщил о возбуждении против него дела из-за канадского паспорта

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Издатель "Медиазоны" и участник Pussy Riot Петр Верзилов стал фигурантом дела о наличии второго гражданства, о котором он не сообщил в утвержденном законом порядке.

Как сообщил "Медиазоне" сам Верзилов, дело возбуждено по статье 330.2 УК РФ (неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии иностранного гражданства). Наказание по этой статье предусматривает штраф в размере до 200 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до года, либо обязательными работами на срок до 400 часов.

По словам Верзилова, ему вручили повестку о явке на допрос в Следственный комитет, который состоится утром 7 июля.

В "Медиазоне" пояснили, что отец Верзилова жил в Канаде, а сам издатель "Медиазоны" учился там в школе, после чего получил канадский паспорт.

В свою очередь главред "Медиазоны" Сергей Смирнов сообщил "Интерфаксу", что срок административного ареста Верзилова заканчивается в понедельник, в ближайшее время он выйдет из спецприемника. "Минут 15 назад он мне сообщил о возбуждении дела", - добавил Смирнов.

21 июня утром Верзилов был задержан и доставлен в ОВД. Вечером его отпустили из полиции. Как объяснил Верзилов членам ОНК, когда он вышел из ОВД, то зашел в магазин купить новый телефон. Там на него напал человек, они упали, и тут же подъехали полицейские и задержали его. 22 июня Мещанский суд Москвы назначил Верзилову 15 суток административного ареста за нецензурную лексику в адрес прохожего. Мосгорсуд признал это решение законным.