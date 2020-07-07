Верзилову предъявили обвинение по делу о неуведомлении о канадском паспорте

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Издателю "Медиазоны" и участнику Pussy Riot Петру Верзилову предъявили обвинение в наличии у него второго гражданства, о котором он не сообщил в законном порядке, рассказал "Интерфаксу" адвокат Леонид Соловьев во вторник.

"Верзилову предъявили обвинение по ст. 330.2 УК РФ (неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ гражданства (подданства) иностранного государства)", - заявил Соловьев. Он отметил, что допрос издателя "Медиазоны" продолжается, но уже в качестве обвиняемого.

Ранее в СКР сообщили, что Верзилов допрашивается в качестве подозреваемого, но "в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении".

По данным следствия, Верзилов не уведомил в установленном порядке компетентные органы, занимающиеся контролем и надзором в сфере миграции, о наличии у него иностранного гражданства, а именно гражданства Канады, тем самым нарушив законы РФ.

"При этом известно, что канадское гражданство им было приобретено не позднее декабря 2014 года", - заявили в СКР, добавив, что в ходе ранее проведенного обыска по уголовному делу о несанкционированных акциях летом 2019 года "у него был обнаружен действующий паспорт гражданина Канады".

"Санкция ст. 330.2 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа либо обязательных работ на срок до 400 часов", - напомнили в пресс-службе Следственного комитета.

Накануне, 6 июля, Верзилов сообщил, что стал фигурантом дела о наличии второго гражданства, о котором он не сообщил в утвержденном законом порядке. По словам издателя "Медиазоны", ему вручили повестку о явке 7 июля на допрос в Следственный комитет.

В "Медиазоне" пояснили, что отец Верзилова жил в Канаде, а сам издатель "Медиазоны" учился там в школе, после чего получил канадский паспорт.

21 июня Верзилов был задержан и доставлен в отдел полиции. Вечером его отпустили. Как объяснил Верзилов членам ОНК, когда он вышел из отдела МВД, то зашел в магазин, где на него напал человек, они упали, и тут же подъехали полицейские и задержали его. 22 июня Мещанский суд Москвы назначил Верзилову административный арест на 15 суток за нецензурную лексику в адрес прохожего. Мосгорсуд признал это решение законным, отклонив жалобу на арест.