Источники воды на курортах Кубани стали быстро мелеть из-за сильной засухи

В Анапе полностью пересохло кипарисовое озеро Сукко

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Курорты Краснодарского края страдают от сильной засухи, в Геленджике выведено из эксплуатации большинство скважин водозабора, а местное водохранилище критически обмелело, сообщила во вторник пресс-служба администрации города-курорта.

"У нас из-за жары, которая по прогнозам метеорологов, будет только усиливаться, остановлены 18 из 35 скважин Дивноморского водозабора. До критической отметки упал уровень воды в Церковном озере. Обмелевшие берега уже покрылись растительностью. Та вода, которая стоит в озере, иловая", - говорится в сообщении.

Учитывая складывающуюся ситуацию, власти Геленджика уже призвали жителей и гостей курорта бережно расходовать воду.

По информации Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2020 год оказался одним из самых засушливых в истории региона. Хороших, продолжительных осадков не было больше полугода.

В Анапе полностью пересохло кипарисовое озеро Сукко – природная достопримечательность. Чтобы привлекавшие многочисленных туристов деревья не погибли, власти ежедневно поливают их из танков пожарных машин.

Из-за засухи и зноя жесткие графики подачи воды (до 6 часов в сутки) введены в Ейском районе Краснодарского края.

Аналогичные проблемы с водой – в Горячем Ключе, в Новороссийске, где критически обмелело Неберджаевское водохранилище.

Также до предельно низких значений упал уровень воды в реке Кубань, питающие ее притоки и водоемы частично пересохли. Перебои с водоснабжением отмечаются в райцентрах и станицах Отрадная, Саратовская, Староминская, Раевская, Натухаевская, в поселке Черноморский.