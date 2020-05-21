В Крыму сильно обмелели водохранилища

Обмелевшее Симферопольское водохранилище Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Водохранилища естественного стока в республике Крым, по оперативным данным, заполнены на 34%, наливные - на 25%. Об этом сообщил глава Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма (Госкомводхоза) Игорь Вайль в ответ на запрос "Интерфакса".

"По состоянию на 20 мая 2020 года, водохранилища естественного стока заполнены на 34%, их объем составляет 64,3 млн куб.м, что меньше, чем в прошлом году. Наливные водохранилища наполнены на 25%, объем их наполнения составляет 36,4 млн куб. м, что больше показателей прошлого года", - отметил Вайль.

Абсолютные цифры на конец второй декады мая 2019 года Госкомводхоз республики не привел.

"Реквием по воде"

Комитет по водному хозяйству региона по просьбе "Интерфакса" прокомментировал также озвученную недавно в СМИ инициативу Крымской государственной филармонии организовать концерт классической музыки "на дне обмелевшего Симферопольского водохранилища, использовав его в качестве амфитеатра". Пользователи социальных сетей неоднозначно отнеслись к такой идее: некоторые посчитали ее интересной, другие - кощунством и хайпом, написав, что это "реквием по воде".

"Проект по проведению концерта классической музыки на дне обмелевшего Симферопольского водохранилища на согласование в Госкомводхоз не поступал", - говорится в ответе Вайля на информационный запрос агентства.

"Госкомводхоз выступает за проведение мероприятий на водохранилищах республики Крым только в рамках соблюдения требований законодательства Российской Федерации", - подчеркнули в комитете.

Как известно, Украина, не согласившись с присоединением Крымского полуострова к России после местного референдума 2014 года о статусе региона, перекрыла подачу днепровской воды в Крым. Северо-Крымский канал ранее обеспечивал около 85% потребностей региона в пресной воде.

Переговоры по воде не ведутся

Контактов между Россией и Украиной о возобновлении подачи днепровской воды на полуостров на данный момент нет, говорили в Росводресурах РФ осенью 2019 года, добавив, что они на сегодня и не нужны. В ведомстве отметили, что "с точки зрения водообеспечения Крыма много сделано в рамках федеральной целевой программы развития региона, нужды хозяйственно-питьевого водоснабжения, водообеспечения промышленности целиком и полностью обеспечены за счет местных ресурсов".

В начале 2020 года в Крыму обмелели многие водохранилища. Наиболее напряженная ситуация из-за отсутствия осадков сложилась тогда в Симферополе, власти крымской столицы на случай "особой необходимости" разработали график подачи воды населению, который пока не введен.