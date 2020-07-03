Водохранилища естественного стока в Крыму заполнились вдвое меньше, чем в 2019 году

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Осадки в Крыму в июне носили локальный характер, воды в водохранилищах естественного стока к 1 июля накопилось в 2,2 раза меньше, чем было в это же время год назад, подсчитали крымские синоптики.

"Общий суммарный запас воды в водохранилищах естественного стока к началу июля текущего года на 97,91 млн куб. меньше, чем к началу июля 2019 года", - сообщается на сайте федерального государственного бюджетного учреждения "Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" в пятницу.

"Продолжается интенсивная сработка оставшихся запасов воды водохранилищ естественного стока, общий суммарный запас воды в которых к началу июля составил 83,31 млн куб. м, что на 1,85 млн куб. м меньше, чем месяц назад (к 1 июня - ИФ)", - заявили синоптики.

Сильные дожди на протяжении двух недель в Крыму в июне cпособствовали "формированию кратковременных паводков в бассейнах отдельных рек". "На большинстве селевых рек округов Алушты, Судака и Феодосии сохранялось пересыхание, лишь на ручье Кизилташский в пгт Щебетовка на несколько часов возобновлялся незначительный сток. Средние расходы воды на основных реках Черная, Кача, Бельбек, Салгир, Биюк-Карасу составили 0,16-1,03 куб. м/с, на малых - 0,015-0,31 куб. м/с и были: на реках Бельбек, Малый Салгир, Коккозка, Биюк-Узенбаш, Кучук-Узенбаш, приток реки Кучук-Узенбаш преимущественно в пределах нормы, на реках юго-восточного предгорья в пределах 7-8% нормы, а на остальных реках - в пределах 17-50% нормы", - говорится в сообщении.

Украина, не согласившись с присоединением Крымского полуострова к России после местного референдума 2014 года о статусе региона, перекрыла подачу днепровской воды в Крым. Северо-Крымский канал ранее обеспечивал около 85% потребностей региона в пресной воде.

Контактов между Россией и Украиной о возобновлении подачи днепровской воды на полуостров на данный момент нет, отмечали в Росводресурсах РФ осенью 2019 года, добавляя, что они на сегодня и не нужны, поскольку "с точки зрения водообеспечения Крыма много сделано в рамках федеральной целевой программы развития региона, нужды хозяйственно-питьевого водоснабжения, водообеспечения промышленности целиком и полностью обеспечены за счет местных ресурсов".

В начале 2020 года в Крыму обмелели многие водохранилища. Наиболее напряженная ситуация из-за отсутствия осадков сложилась в Симферополе, власти крымской столицы на случай "особой необходимости" разработали график подачи воды населению, он не введен.

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал текущий год одним из самых засушливых для полуострова за последние полтора века.

Артезианскую воду из скважин впервые начали подавать в Симферополь после реконструкции одного из водозаборов во второй декаде июня. Это обеспечило подачу до 24 тыс. кубометров воды в сутки.

Второй за июнь водозабор сдали в Крыму после реконструкции в третьей декаде июня, Симферополь будет ежесуточно получать около 25 тыс. куб. м питьевой воды (при потребности города в 150-160 тыс. кубометров).