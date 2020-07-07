Минкомсвязи с весны отслеживает по геолокации контакты больных COVID-19

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Система отслеживания передвижений зараженных коронавирусом по геолокации и данным операторов, а также отслеживания их контактов действовала весь период пандемии и никакой обработки персональных данных не осуществляла, сообщил замминистра связи Олег Иванов.

Днем ранее стало известно, что на портале проектов нормативно-правовых актов для общественного обсуждения опубликован проект приказа министерства об утверждении регламента взаимодействия этой системы мониторинга с базами чиновников и оперативных штабов по коронавирусу. Общественное обсуждение проекта завершится 20 июля.

7 июля оказалось, что этот регламент уже действует.

"Мы опубликовали подробный регламент для формализации временного порядка взаимодействия госорганов и субъектов, который действовал в режиме карантина и самоизоляции, и повышения уровня информированности граждан и обеспечения прозрачности процедуры для населения. В рамках этого регламента власти на основе данных геолокации от операторов связи обменивались информацией об абонентах и их перемещении для предотвращения распространения коронавируса", - объяснил замминистра.

По его словам, "в условиях сезона отпусков, перемещения большого количества граждан документ также поможет госорганам и субъектам быть готовыми в случае необходимости использовать систему для купирования возможных очагов возникновения коронавируса".

Иванов заверил, что никакого сбора или обработки персональных данных в рамках работы системы не происходит, это подтвердил Роскомнадзор.

В пресс-службе министерства "Интерфаксу" объяснили, что регламент опубликовали для большей прозрачности системы.

"Исходными данными для функционирования системы отслеживания являются данные Минздрава России о номере абонента подвижной радиотелефонной связи (далее - ПРТС), зараженного COVID-19. С использованием специализированных алгоритмов выявляется перечень абонентов ПРТС, находившихся в одной геопозиции и имеющих постоянный контакт с использованием средств мобильной связи с абонентом, включенным в регистр, на протяжении предыдущих 14 дней", - говорится пояснительной записке к проекту приказа Минкомсвязи.

Перечень контактов предполагается конкретизировать с учетом данных о времени совместного нахождения абонентов и особенностей перемещения в течение наблюдаемого периода.

Регламент упорядочивает информационное и организационно-техническое взаимодействие осуществляется между Минкомсвязью, Минздравом, МВД, Росгвардией, оперативными штабами регионов и операторами ПРТС ПАО "МегаФон", ПАО "МТС", ПАО "ВымпелКом", ООО "Т2 Мобайл", ООО "Екатеринбург-2000".

10 апреля в Минкомсвязи заявили, что отслеживание перемещения больных коронавирусом с помощью операторов связи не нарушает закон, так как все данные россиян в созданной для этого системе обезличены. Глава ведомства Максут Шадаев говорил, что следить за тем, чтобы те, кто обязан соблюдать карантин или самоизоляцию, это соблюдали, будут по данным мобильных операторов, которые будут передавать их правоохранителям в случае нарушений.