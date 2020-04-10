Генпрокуратура потребовала заблокировать фейк о введении пропусков в Москве

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Генпрокуратура обнаружила новые фейки о коронавирусе в интернете, среди них - сообщения о введении режима пропусков в Москве на время карантина и "госперевороте", происходящем в России.

Как заявили "Интерфаксу" в пятницу в надзорном ведомстве, недостоверная общественно значимая информация об изготовлении индивидуальных пропусков и справок на время карантина для передвижения по Москве и области была найдена на двух сайтах.

"На первом сайте указано, что "пропуск изготавливается лично под гражданина, он официален и безлимитен. Граждане могут с ним свободно перемещаться, не беспокоясь о задержании или принудительном возвращении по месту жительства", - рассказали в Генпрокуратуре. Кроме того, автор фейка предполагал, что "возможно, режим самоизоляции затянется на 6-12 месяцев", добавили в надзорном ведомстве.

На втором сайте указано об "изготовлении пропуска для перемещения по городу". "Справка с места работы изготавливается 1 день за 3000 рублей. Удостоверение фармацевта изготавливается 2 дня за 5000 рублей. Удостоверение врача изготавливается за 2 дня за 7000 рублей", - привели в Генпрокуратуре сообщения с этих сайтов.

На YouTube внимание прокуроров привлек видеоролик под названием "Срочно смотреть всем!! Corona - госпереворот!!", "На видео мужчина говорит о том, что "в Российской Федерации под прикрытием психоза коронавируса происходит государственный переворот посредством проведения спецопераций", - сказал собеседник агентства.

Как утверждает автор видео, "коронавирус опасен не более чем любой другой вирус, сама проблема коронавируса максимально гипертрофирована и нацелена на то, чтобы посеять панику, ввести электронный "концлагерь" посредством присвоения гражданам QR-кодов и в дальнейшем осуществить государственный переворот". "Аналогичная видеозапись размещена в социальной сети "ВКонтакте"", - сообщили в надзорном ведомстве.

Генпрокуратура обратилась в Роскомнадзор с требованием принять меры по ограничению доступа к этим материалам, а в случае их переноса на другие интернет-ресурсы также ограничить к ним доступ.