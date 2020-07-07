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Советник главы "Роскосмоса" Сафронов арестован по делу о госизмене

Советник главы "Роскосмоса" Сафронов арестован по делу о госизмене
Иван Сафронов
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы отправил под арест советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, задержанного по уголовному делу о государственной измене, передал корреспондент "Интерфакса".

"Избрать в отношении Сафронова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 6 сентября", - говорится в решении судьи Сергея Рябцева.

Суд отказался по просьбе защиты продлить Сафронову срок задержания на 72 часа для сбора дополнительных доказательств в его защиту либо избрать ему домашний арест в качестве меры пресечения.

Адвокаты намерены обжаловать решение о заключении под стражу советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, задержанного по делу о в государственной измене.

"Обжалуем арест", - сообщил "Интерфаксу" адвокат "Правозащиты Открытки" Олег Елисеев.

ФСБ России во вторник сообщила о задержании советника главы "Роскосмоса", бывшего журналиста изданий "Коммерсант" и "Ведомости" Ивана Сафронова, который, по данным российской спецслужбы, собирал и передавал одной из спецслужб НАТО сведения, составляющие гостайну. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.275 УК РФ (государственная измена).

В пресс-службе "Роскосмоса" "Интерфаксу" подтвердили информацию о задержании Сафронова по делу о госизмене и заявили, что оно не связано с его текущей работой в госкорпорации. Кроме того, руководитель пресс-службы государственной корпорации Владимир Устименко заявил агентству, что у Сафронова не было доступа к закрытой информации. Сам советник главы "Роскосмоса" свою вину отрицает.

Хроника Дело против советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова
Иван Сафронов Роскосмос Лефортовский суд Москва

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