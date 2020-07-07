Сафронов в суде не признал вину в госизмене

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Подозреваемый в госизмене в пользу одной из спецслужб НАТО советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов не признал свою вину в суде.

Об этом Сафронов объявил в Лефортовском суде Москвы, где во вторник ему будет избрана мера пресечения. Ранее источник "Интерфакса" сообщал, что на допросе в качестве подозреваемого Сафронов заявил, что "отрицает подозрение и что преступление он не совершал".

Кроме того, корреспондент "Интерфакса" передал, что ряд СМИ, в том числе "Медуза", "Коммерсантъ" и "Ведомости", направили в Лефортовский суд характеристики на бывшего журналиста Сафронова, попросив не избирать ему меру пресечения, связанную с заключением под стражу.

"Мы убеждены, что при трудоустройстве в "Роскосмос" Ивана Сафронова тщательно проверили специальные службы. Вряд ли можно допустить, что какие-то важные сведения могли уйти от их внимания", - говорится, в частности, в ходатайстве "Медузы".

"Я знаю Ивана Ивановича Сафронова как высокопрофессионального журналиста, чьи публикации обращали на себя мое внимание взвешенностью, компетентностью, высокой достоверностью", - говорится в ходатайстве за подписью главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова.

О задержании Сафронова стало известно во вторник утром. Следствием ФСБ ему вменяется государственная измена (ст. 275 УК РФ). Как сообщили "Интерфаксу" в Центре общественных связей ФСБ, следствие считает, что Сафронов, выполняя задание одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал ее представителю составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности Российской Федерации.

В "Роскосмосе" в свою очередь заявили, что Сафронов не имел доступа к государственной тайне. Ранее Сафронов занимался журналистикой, будучи сотрудником таких изданий, как "Коммерсантъ", "Ведомости", и специализируясь, в частности, на теме оборонно-промышленного комплекса.