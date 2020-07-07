Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:20Заразились
на 07.07В России 694 230+6 368В мире 11 620 096+170 389

Сафронов в суде не признал вину в госизмене

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Подозреваемый в госизмене в пользу одной из спецслужб НАТО советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов не признал свою вину в суде.

Об этом Сафронов объявил в Лефортовском суде Москвы, где во вторник ему будет избрана мера пресечения. Ранее источник "Интерфакса" сообщал, что на допросе в качестве подозреваемого Сафронов заявил, что "отрицает подозрение и что преступление он не совершал".

Кроме того, корреспондент "Интерфакса" передал, что ряд СМИ, в том числе "Медуза", "Коммерсантъ" и "Ведомости", направили в Лефортовский суд характеристики на бывшего журналиста Сафронова, попросив не избирать ему меру пресечения, связанную с заключением под стражу.

"Мы убеждены, что при трудоустройстве в "Роскосмос" Ивана Сафронова тщательно проверили специальные службы. Вряд ли можно допустить, что какие-то важные сведения могли уйти от их внимания", - говорится, в частности, в ходатайстве "Медузы".

"Я знаю Ивана Ивановича Сафронова как высокопрофессионального журналиста, чьи публикации обращали на себя мое внимание взвешенностью, компетентностью, высокой достоверностью", - говорится в ходатайстве за подписью главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова.

О задержании Сафронова стало известно во вторник утром. Следствием ФСБ ему вменяется государственная измена (ст. 275 УК РФ). Как сообщили "Интерфаксу" в Центре общественных связей ФСБ, следствие считает, что Сафронов, выполняя задание одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал ее представителю составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности Российской Федерации.

В "Роскосмосе" в свою очередь заявили, что Сафронов не имел доступа к государственной тайне. Ранее Сафронов занимался журналистикой, будучи сотрудником таких изданий, как "Коммерсантъ", "Ведомости", и специализируясь, в частности, на теме оборонно-промышленного комплекса.

Иван Сафронов Роскосмос Лефортовский суд Москва

Новости по теме

Новости

Главный архитектор Москвы счел, что новостройкам не нужны широкие пожарные проезды

Главный архитектор Москвы счел, что новостройкам не нужны широкие пожарные проезды

Автомобиль протаранил веранду японского ресторана на юге Москвы

Прокуроры проверят, почему выпускника на ЕГЭ заставили снять слуховой аппарат

Число умерших от коронавируса в Москве приблизилось к 4 тыс.

Экс-девелопер Полонский пытался устроить неразрешенную акцию и подрался в Башне Федерация

Экс-девелопер Полонский пытался устроить неразрешенную акцию и подрался в Башне Федерация

Из-за 33-градусной жары в Москве объявлен "оранжевый" уровень опасности

Из-за 33-градусной жары в Москве объявлен "оранжевый" уровень опасности

В мэрии Москвы предложили ввести возможность проверять свой голос при онлайн-голосовании

В мэрии Москвы предложили ввести возможность проверять свой голос при онлайн-голосовании

За сутки в Москве скончались 22 пациента с коронавирусом

Шесть машин столкнулись на проспекте Мира в Москве

Начальник полицейских, замеченных в Москве с одинаковыми жетонами, получил взыскание

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');