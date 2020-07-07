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В "Роскосмосе" заявили, что Сафронов не имел доступа к гостайне

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Советник гендиректора "Роскосмоса" и бывший журналист Иван Сафронов, задержанный по подозрению в госизмене, перед приемом на работу в "Роскосмос" прошел соответствующую проверку, сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.

Он добавил, что у Сафронова не было доступа к закрытой информации.

Ивана Сафронова утром 7 июля задержали оперативники ФСБ. Было объявлено, что его обвиняют в госизмене. По версии ФСБ, он по поручению одной из спецслужб НАТО собирал и передавал ее представителю сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России, составляющие гостайну.

В "Роскосмосе" ранее подчеркивали, что задержание Сафронова не связано с его текущей работой в госкорпорации. Должность советника Дмитрия Рогозина он занимает только с середины мая 2020 года.

До этого он год работал в "Ведомостях" и несколько лет - в "Коммерсанте" и специализировался на тематике военно-технического сотрудничества и космических проектов. Информированный источник "Интерфакса" связал задержание Сафронова с его журналистской деятельностью. Другой источник агентства высказал мнение, что "скорее всего задержание связано с публикацией по теме военно-технического сотрудничества". По его словам, больше года назад Сафронова вызывали на беседу в ФСБ, "однако речь об уголовном деле тогда не шла".

Гендиректор ИД "Коммерсантъ" Владимир Желонкин напомнил, что Сафронов больше года не работает в компании. Он отметил, что до этого задержания никаких следственных действий в "Коммерсанте" не проводилось, правоохранительные органы работой Сафронова в газете не интересовались. Высказанное в некоторых СМИ предположение о том, что задержание Сафронова связано с его материалом от марта 2019 года, Желонкин назвал глупостью.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что, насколько осведомлены в Кремле, "это задержание никоим образом не связано с журналистской деятельностью, которой прежде занимался Сафронов". Он также дал понять, что в Кремле доверяют контрразведке.

Роскосмос Иван Сафронов Дмитрий Рогозин ФСБ Ведомости Коммерсантъ

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