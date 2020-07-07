Адвокат Сафронова сообщил о долгой слежке за подзащитным

В деле уже семь томов и три экспертизы

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - За советником главы "Роскосмоса" Иваном Сафроновым "долго следили", заявил его адвокат, руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов.

"За ним долго следили и собирали на него информацию", - сказал Павлов журналистам во вторник.

По его словам, дело было возбуждено 6 июня, но уже насчитывает семь сшитых томов.

В свою очередь, информированный источник сообщил "Интерфаксу", что в деле содержится три экспертизы, которые подтверждают секретность сведений, которые передавал Сафронов чешской спецслужбе.

В среду Лефортовский суд Москвы санкционировал арест Сафронова на два месяца. В настоящее время ему вменяется госизмена (ст. 275 УК РФ), однако обвинение еще не предъявлено.

По данным защиты, следствие считает, что Сафронов, будучи завербованным чешской спецслужбой, в 2017 году передал ее представителю секретную информацию, связанную с поставками вооружений в страны Африки и Ближнего Востока. Конечным получателем секретных сведений были США, настаивает следствие.

Сафронов отрицает свою причастность к преступлению.