"Норникель" будет оспаривать размер ущерба окружающей среде от утечки топлива

Ликвидация последствий разлива топлива в Норильске Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - "Норильский никель" оспаривает размер вреда, причиненного окружающей среде в результате разлива дизтоплива, заявила компания в среду.

При этом компания подтверждает обязательство ликвидировать последствия аварии за свой счет. Письмо об этом компания направила в среду в Росприроднадзор.

По мнению компании, расчеты вреда, причиненного водным объектам и почве, выполненные Енисейским межрегиональным управлением Росприроднадзора, основаны на принципах, которые привели к искажению результатов и нуждаются в корректировке.

"В частности, при расчете был использован максимальный коэффициент 5, учитывающий длительность негативного воздействия загрязняющих веществ на водный объект при непринятии мер по его ликвидации (Кдл). Согласно сложившейся правоприменительной практике, такой коэффициент носит штрафной характер и применяется при непринятии или при длительном непринятии мер по ликвидации загрязнения. Учитывая незамедлительные действия компании по ликвидации последствий обнаруженного разлива нефтепродуктов, применение максимального коэффициента Кдл нельзя признать обоснованным", - говорится в сообщении "Норникеля".

В компании также подчеркивают, что необходимость применения максимального коэффициента Кдл к случаям загрязнения водных объектов нефтепродуктами в связи с их растворимостью опровергается судебной практикой. "Попавшее в водные объекты дизельное топливо не относится к категории растворимых загрязняющих веществ, которые нельзя собрать с водной поверхности", - считает "Норникель".

По мнению компании, некорректно определена и масса нефтепродуктов, попавших в водные объекты, поскольку их количество в водо-топливной смеси, загрязненном грунте и сорбенте, собранных в районе ТЭЦ-3, рассчитаны до окончания работ.

Для получения объективных данных об уровне загрязнения и эффективности предпринимаемых мер по его ликвидации "Норникель" организован постоянный мониторинг состояния окружающей среды. Последние замеры Росприроднадзора показывают достижение фоновых значений ПДК в водных объектах, отмечает компания.

Глава "Норильского никеля" Владимир Потанин предлагает организовать совместную работу с Росприроднадзором, другими государственными организациями и независимыми экспертами для выработки плана восстановления окружающей среды, сообщили в компании.

Такая работа может быть организована как в рамках межведомственной комиссии, созданной приказом Минприроды России, так и в специально созданной рабочей группе, уточняется в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что Росприроднадзор оценил ущерб экологии от аварии в Норильске в 148,2 млрд рублей.

Авария на ТЭЦ-3 НТЭК произошла 29 мая: тогда из поврежденного резервуара вылились около 21 тыс. тонны нефтепродуктов, которые попали в почву и в воду рек Далдыкан и Амбарная.

Происшествие стало вторым крупнейшим в России после разлива 94 тыс. тонн нефти в Коми в 1994 году, когда ликвидация загрязнения заняла шесть лет.