Акции "Норникеля" перешли к росту на фоне решения оспорить оценку ущерба от аварии

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Акции "Норникеля" в среду растут после известий, что компания оспорит размер подсчитанного Росприроднадзором ущерба от аварии в Норильске; бумаги смогли практически полностью закрыть провал от 6 июля.

На Московской бирже акции "Норникеля" к 11:19 выросли до 18,898 тыс. рублей (+1,6%), объем торгов превысил 2,175 млрд рублей.

В понедельник акции ГМК упали на 4,9%, с уровня 18,98 тыс. рублей, после известий, что Росприроднадзор оценил ущерб водным объектам от аварии в Норильске в 148,2 млрд рублей. Во вторник бумаги ГМК отскочили вверх на 3%.

В среду "Норникель" сообщил, что оспорит размер вреда, подсчитанный Росприроднадзором. ГМК также подтвердил обязательство ликвидировать последствия аварии за свой счет, при этом глава "Норникеля" Владимир Потанин предложил организовать совместную работу с Росприроднадзором по восстановлению окружающей среды.

29 мая на территории ТЭЦ-3 НТЭК в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось около 21 тыс. тонны нефтепродуктов, что повлекло загрязнение и причинение вреда окружающей среде. В настоящее время продолжается ликвидация последствий аварии.