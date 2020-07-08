Пермского журналиста задержали за пикет в поддержку Сафронова

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - В Перми журналист медиа-проекта "Четвертый сектор" Михаил Данилович написал в соцсети, что его задержали после участия в одиночном пикете в поддержку Ивана Сафронова у здания управления ФСБ по Пермскому краю.

Он добавил, что его везут в Ленинский отдел полиции. Позднее он выложил в соцсеть фотографию составленного полицией протокола об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения публичного мероприятия). Комментарием краевого управления МВД "Интерфакс" пока не располагает.

В среду, как ожидается, гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин совершит рабочую поездку в Пермский край.

Сафронов, советник гендиректора и бывший журналист, был задержан и арестован 7 июля по обвинению в госизмене.

В знак солидарности с ним журналисты вышли во вторник на одиночные пикеты к зданию ФСБ на Лубянке. По данным "ОВД-Инфо", там задержали 28 человек.