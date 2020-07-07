На Лубянке задержали уже семерых журналистов
Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - У здания ФСБ в центре Москвы задержаны уже семь журналистов, вышедших на пикет в поддержку подозреваемого в госизмене Ивана Сафронова, передает корреспондент "Интерфакса".
Среди задержанных сотрудники "Коммерсанта" Александр Черных, Марианна Беленькая и Елена Черненко, а также журналист "Проекта" Ольга Чуракова.
Новые задержания на Лубянке.— Коммерсантъ FM 93,6 (@KFM936) July 7, 2020
Одиночный пикет в поддержку Ивана Сафронова. pic.twitter.com/VwLMmiuVIO
Сафронова, бывшего журналиста "Коммерсанта" и "Ведомостей", а с мая советника главы "Роскосмоса" задержали утром во вторник по обвинению в госизмене. С ним провели следственные действия и во второй половине дня доставили в Лефортовский суд для избрания меры пресечения. Доставку задержанного подтвердили в суде.
Адвокатов не пустили на допрос Сафронова.
В ФСБ заявили, что Сафронов по заданию одной из спецслужб НАТО собирал и передавал информацию, составляющую гостайну. В "Роскосмосе" подчеркнули, что задержание не связано с работой советника в госкорпорации и что он не имел доступа к секретной информации.
В Кремле отметили, что задержание не связано и с журналистской деятельностью, которой Сафронов больше не занимается.
Главного редактора издания "Холод" Таисию Бекбулатову после обыска у нее дома повезли на допрос по делу Сафронова, с которым она знакома и работала вместе в "Коммерсанте". Как сообщил глава "Агоры" Павел Чиков, ее допросят как свидетеля. ИД "Коммерсантъ" выпустил заявление в поддержку Сафронова.