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"УралХим" остановил березниковский "Азот" из-за загрязнения реки Кама хлоридом кальция

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - "УралХим" 7 июля остановил березниковский "Азот" (Пермский край) из-за резкого превышения содержания хлоридов кальция в реке Кама, откуда осуществляет забор воды для производства удобрений, сообщила компания.

"7 июля в связи с многократным превышением содержания хлоридов в камской воде, возникновением опасности выхода из строя основного технологического оборудования, а также в целях снижения угрозы аварийной остановки производства, в филиале "Азот" принято решение остановить работу производственных мощностей", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что загрязнение реки, которое фиксируется в течение 7 и 8 июля 2020 года, "угрожает безопасной работе технологического оборудования завода". "УралХим" обратился в природоохранные органы власти с просьбой незамедлительно провести расследование инцидента и установить причину загрязнения Камы.

Обращения направлены в Березниковскую природоохранную прокуратуру, управление Росприроднадзора по Пермскому краю, Западно-Уральское управление Ростехнадзора, ГУ МЧС России по Пермскому краю, администрацию Березников.

В Пермском крае хлорид кальция производят "Сода-Хлорат" (Березники) и "Соликамский магниевый завод".

Березниковский "Азот" выпускает аммиак, аммиачную селитру, карбамид, натриевую и калиевую селитру, карбамидо-аммиачную смесь.

УралХим Азот Пермский край Кама

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