Возбуждено уголовное дело о загрязнении Камы в Пермском крае

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - По факту загрязнения воды в Каме в Березниках возбуждено уголовное дело о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов (ч.1 ст.247 УК ), сообщила пресс-служба СКР.

Следствие считает, что с 5 по 7 июля в реку сбросили химические вещества, в результате были превышены нормативы вредного воздействия на окружающую среду.

Сейчас следователи вместе с природоохранными прокурорами, сотрудниками Росприроднадзора, Ростехнадзора, Камского БВУ, представителей АО "Березниковский Содовый завод", филиала "Азот" "УралХима" осматривают в Березниках шламонакопители и другие вероятные источники загрязнения.

Изъяты образцы воды в районе шламохранилища и реки Толыч, которая впадает в реку Кама, назначена и проводится химическая экспертиза. Устанавливаются виновные.

В связи с загрязнением Камы тревогу забил "УралХим". Компания сообщила, что 7 июля остановила работу "Азота", поскольку в речной воде резко и во много раз увеличилось содержание хлорида кальция. Завод берет из реки воду для производства удобрений, из-за загрязнения вода могла испортить заводское оборудование. "УралХим" пожаловался в Березниковскую природоохранную прокуратуру, управление Росприроднадзора по Пермскому краю, Западно-Уральское управление Ростехнадзора, ГУ МЧС России по Пермскому краю, администрацию Березников.

16 июля в пресс-службе "Азота" заявили, что за десять дней простоя завод потеряет не менее $13 млн. Сейчас на предприятии начали запуск производства, до получения первой продукции пройдет пять-шесть дней.

В Пермском крае хлорид кальция производят "Сода-Хлорат" (Березники) и "Соликамский магниевый завод". Березниковский "Азот" выпускает аммиак, аммиачную селитру, карбамид, натриевую и калиевую селитру, карбамидо-аммиачную смесь.