Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:40Заразились
на 16.07В России 752 797+6 428В мире 13 554 477+230 947

Возбуждено уголовное дело о загрязнении Камы в Пермском крае

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - По факту загрязнения воды в Каме в Березниках возбуждено уголовное дело о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов (ч.1 ст.247 УК ), сообщила пресс-служба СКР.

Следствие считает, что с 5 по 7 июля в реку сбросили химические вещества, в результате были превышены нормативы вредного воздействия на окружающую среду.

Сейчас следователи вместе с природоохранными прокурорами, сотрудниками Росприроднадзора, Ростехнадзора, Камского БВУ, представителей АО "Березниковский Содовый завод", филиала "Азот" "УралХима" осматривают в Березниках шламонакопители и другие вероятные источники загрязнения.

Изъяты образцы воды в районе шламохранилища и реки Толыч, которая впадает в реку Кама, назначена и проводится химическая экспертиза. Устанавливаются виновные.

В связи с загрязнением Камы тревогу забил "УралХим". Компания сообщила, что 7 июля остановила работу "Азота", поскольку в речной воде резко и во много раз увеличилось содержание хлорида кальция. Завод берет из реки воду для производства удобрений, из-за загрязнения вода могла испортить заводское оборудование. "УралХим" пожаловался в Березниковскую природоохранную прокуратуру, управление Росприроднадзора по Пермскому краю, Западно-Уральское управление Ростехнадзора, ГУ МЧС России по Пермскому краю, администрацию Березников.

16 июля в пресс-службе "Азота" заявили, что за десять дней простоя завод потеряет не менее $13 млн. Сейчас на предприятии начали запуск производства, до получения первой продукции пройдет пять-шесть дней.

В Пермском крае хлорид кальция производят "Сода-Хлорат" (Березники) и "Соликамский магниевый завод". Березниковский "Азот" выпускает аммиак, аммиачную селитру, карбамид, натриевую и калиевую селитру, карбамидо-аммиачную смесь.

Кама УралХим Азот Березники Пермский край СКР

Новости по теме

Новости

Российские производители начали добиваться введения 80%-ых пошлин на импортные томаты

Пандемия коронавируса

Число заразившихся коронавирусом в России превысило 750 тысяч

Число заразившихся коронавирусом в России превысило 750 тысяч

Источник узнал о задержании вице-мэра Томска по подозрению во взяточничестве

Опрос выявил раскол в армянской общине Москвы в связи с делом сестер Хачатурян

Что случилось этой ночью: четверг, 16 июля

Авария на ТЭЦ в Норильске

Росприроднадзор готов взыскать через суд штраф с "Норникеля" в $2 млрд

Счетная палата РФ увидела риск увеличения числа обманутых дольщиков

Что произошло за день: среда, 15 июля

Противники поправок в Конституцию выстроились в очередь в центре Петербурга

Хабаровскому экс-губернатору Ишаеву изменили обвинение с мошенничества на растрату

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');