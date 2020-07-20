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Навальный сообщил о ликвидации ФБК

Навальный сообщил о ликвидации ФБК
Основатель ФБК Алексей Навальный
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Политик Алексей Навальный объявил о ликвидации созданного им девять лет назад Фонда борьбы с коррупцией. Он объяснил, что организацию у него и его сторонников "просто отняли".

Поводом для закрытия фонда назван иск от комбината "Московский школьник" на 88 млн рублей. Арбитражный суд присудил компании эту компенсацию, взыскав ее с Навального, ФБК и юриста фонда Любови Соболь. Навальный опубликовал исполнительные листы с сайта ФССП, из которых следует, что все три ответчика должны выплатить примерно по 29 млн рублей.

По словам Навального, "фонду пришел конец", таких денег у организации нет, она будет закрыта и перерегистрирована на другое юридическое лицо. Он также написал, что за ним и Соболь долго будут "ходить судебные приставы, изымая всё имущество".

Иск "Московского школьника", который поставляет питание учебным заведениям, Арбитражный суд Москвы удовлетворил 28 октября 2019 года. Истец судился с ответчиками за клевету и требовал компенсацию вреда деловой репутации. Речь шла о статье и видеоролике, в которых компанию связывали со вспышкой дизентерии, произошедшей в конце 2018 года в московских школах и детских садах. Комбинат требовал признать недействительными и порочащими его репутацию 29 фрагментов публикации.

В связи со вспышкой дизентерии в Москве в феврале 2019 года группы родителей заболевших детей подали в суд на компании, обеспечивающие питание в образовательных учреждениях. Среди ответчиков числились комбинат питания "Конкорд" и ООО "Вито-1". В октябре 2019 года Любовь Соболь, представлявшая интересы родителей, заявила, что Мещанский суд взыскал с компаний-ответчиков компенсации по двум коллективным искам, присудив по 10-15 тысяч рублей на каждого ребенка.

В августе 2019 года СКР возбудил уголовное дело об отмывании через ФБК 1 млрд рублей, полученных преступным путем. В материалах уголовного дела, которые видел "Интерфакс", речь идет о сумме порядка 75,5 млн рублей. Счета фонда и некоторых его сотрудников, а также сотрудников штабов Навального в регионах были арестованы. По делу прошли многочисленные обыски.

9 сентября Минюст внес ФБК в реестр НКО-"иностранных агентов".

Алексей Навальный ФБК Любовь Соболь Евгений Пригожин

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