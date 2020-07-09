В Думу во благо детей внесли поправки об оперативной блокировке оправдания экстремизма

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен законопроект №986111-7 о возможности оперативной блокировки в интернете материалов, содержащих обоснование или оправдание экстремистской или террористической деятельности, сообщил председатель думского комитета по безопасности и борьбе с коррупцией Василий Пискарев. Он один из 12 соавторов законопроекта.

Поправки в статью 15.3 закона об информации подготовили члены комиссии по расследованию вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Ранее эта статья предусматривала досудебную блокировку призывов к массовым беспорядкам и экстремизму. Депутаты предложили ее расширить.

"В последнее время фиксируются участившиеся случаи обеления нацистских военных преступников, их пособников, коллаборационистов и оправдания их преступлений", - сказал Пискарев.

"При этом прославление нацизма и других человеконенавистнических идей представляется как реализация права на свободу выражения мнения", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Депутат убежден, что подобные "деструктивные" публикации, представляют угрозу для жизни и здоровья детей".

"Подростки в силу возрастных особенностей наиболее подвержены негативному влиянию. Поэтому наш законопроект направлен не только на повышение безопасности информационного пространства, но и на предотвращение радикализации несовершеннолетних", - объяснил депутат.

Законопроект предусматривает блокировку Роскомнадзора этой вредоносной информации по решению генпрокурора или его заместителей".

Пискарев также привел данные Генеральной прокуратуры РФ, согласно которым в 2019 году выявлено 445 лиц, совершивших преступления экстремистской направленности. Из них больше половины - 230 - это молодые люди в возрасте от 14 до 29 лет, в том числе 42 несовершеннолетних (в возрасте от 14 до 17 лет).