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Журналистку Светлану Прокопьеву приговорили к штрафу в 500 тысяч рублей

Военный суд признал ее виновной в оправдании терроризма

Журналистку Светлану Прокопьеву приговорили к штрафу в 500 тысяч рублей
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Второй западный окружной военный суд на выездном заседании в Пскове в понедельник признал журналистку Светлану Прокопьеву виновной в оправдании терроризма, передал корреспондент "Интерфакса".

"Признать виновной по части 2 статьи 205.2 УК РФ и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей", - говорится в приговоре судьи.

После оглашения приговора из зала суда стали доноситься крики, что журналист не террорист.

Сама Прокопьева заявила, что намерена обжаловать приговор.

Дело Светланы Прокопьевой

В ноябре 2018 года в эфире радиостанции "Эхо Москвы" в Пскове вышла программа Прокопьевой, где она анализировала теракт, совершенный на территории страны, и высказала свое мнение о действиях террориста. Текст прозвучал в эфире псковского "Эха Москвы", а затем был опубликован на сайте аффилированного с этой радиостанцией издания "Псковская лента новостей". В колонке журналистка рассуждала о причинах взрыва, совершенного в здании ФСБ в Архангельске 31 октября 2018 года: тогда 17-летний Михаил Жлобицкий принес в здание самодельное взрывное устройство, при взрыве которого погиб, а трое сотрудников ведомства были ранены.

По мнению следствия, в своей программе Прокопьева допустила оправдание терроризма. 20 сентября 2019 года следствие предъявило ей обвинение. В марте 2020 года расследование дела было завершено, надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение. В середине июня дело начали рассматривать в суде.

3 июля гособвинитель попросил суд приговорить журналистку к шести годам колонии и запретить ей заниматься журналистикой в течение четырех лет. Он назвал ее преступление полностью доказанным и обратил внимание на "общественную опасность содеянного".

Союз журналистов России рассчитывал на оправдательный приговор Прокопьевой, так как не считает, что в ее словах, ставших основанием для уголовного дела, было оправдание терроризма, заявил "Интерфаксу" председатель СЖР Владимир Соловьев.

Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов ранее в разговоре с "Интерфаксом" назвал дело в отношении Прокопьевой политическим.

В пятницу и субботу пикеты в поддержку Прокопьевой прошли в Москве и Пскове.

Светлана Прокопьева Псковская область Эхо Москвы Архангельск

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