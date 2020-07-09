Медведев рассказал о бизнес-проектах своего сына

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Илья Медведев, сын зампреда Совбеза РФ, экс-премьера Дмитрия Медведева, пытается заниматься бизнес-проектами, пока, правда, без особых прорывов.

О своем сыне Медведев рассказал журналистам ИД "Комсомольская правда" по просьбе незамужних сотрудниц издания.

"Он взрослый человек уже, ему 25 лет исполняется. Он пытается заниматься частными бизнес-проектами, в том числе в сфере цифровой экономики. Ну, такими вещами, которые сейчас очень популярны у молодежи. Причем занимается этим сам, и занимается с удовольствием. Особых успехов пока я там у него не видел, но надеюсь, что все еще впереди", - сказал зампред Совбеза.

Личные моменты жизни сына Медведев комментировать не стал, попросив не разочаровывать сотрудниц "Комсомольской правды".

Отвечая на вопросы, поступившие ему из соцсетей, Медведев рассказал, что каждый день занимается спортом и легко отжимается 50 раз.

На вопрос, какую песню он хотел бы услышать в эфире радиостанции "Комсомольская правда", зампред Совбеза выбрал "Полковнику никто не пишет" Би-2.