Медведев назвал товарищескими отношения с Путиным

Президент РФ Владимир Путин и заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев Фото: Екатерина Штукина/ТАСС

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Зампред Совета безопасности РФ, экс-премьер Дмитрий Медведев заявил, что у него сохраняются товарищеские отношения с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Этот вопрос я слышу не первый год и отвечаю на него приблизительно одинаково: у нас по-прежнему добрые, товарищеские отношения", - сказал Медведев в интервью журналистам ИД "Комсомольская правда".

Медведев отметил: "Президент - это первое лицо в стране. Сейчас в силу той должности, которую я занимаю, я являюсь его заместителем, который отвечает за функционирование Совета безопасности, обеспечение вопросов безопасности".

"Ровно поэтому мы регулярно общаемся в различных форматах, обсуждаем самые разные вопросы в сфере безопасности, в узком смысле слова, и экономические вопросы, и социальные", - сказал Медведев, добавив, что периодически обращается к президенту и как председатель "Единой России".

"Так что, все в порядке. Все хорошо", - заключил он.

15 января текущего года после встречи Путина с членами правительства Медведев объявил о своем решении уйти в отставку с поста премьер-министра. Он объяснил это решение тем, что хочет таким образом дать президенту возможность реализовать предложения по реформированию политической системы страны, о которых Путин сказал в послании Федеральному собранию.

Подписав указ об освобождении Медведева с поста председателя правительства, Путин в тот же день сообщил, что вводит новую должность - заместителя главы Совета безопасности (его председателем является президент), на которую и был назначен Медведев.