Медведев заявил, что переход на удаленную работу сделал "четырехдневку" актуальнее

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Переход многих россиян на удаленную работу делает более актуальным и вопрос об укороченной рабочей неделе, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Что касается четырехдневки, то она соприкасается с работой на "удаленке". Если человек находится в "удаленной" системе трудовых отношений, то и неделя может быть короче. Переход к гибкому графику рабочей недели - четырехдневной или какой-то иной, очевидно, не за горами", - заявил Медведев в интервью журналистам ИД "Комсомольская правда".

Таким образом он прокомментировал жалобы россиян на "удаленке", что теперь они "пашут" с утра до вечера.

Зампред Совбеза согласился: "Получается так, что человек, находясь на "удаленке", может использоваться работодателем круглые сутки. У человека должно быть время и для отдыха, и для семейных дел, а за сверхурочную работу нужно платить".

В связи с этим он подчеркнул, что важно отрегулировать в Трудовом кодексе вопросы, связанные с удаленной занятостью - "нужно к этому (изменению рабочей недели - ИФ) подготовиться и создать правильное трудовое законодательство".

Медведев признал, что удаленная система работы снимает многие проблемы, в том числе при проведении совещаний с регионами, но она не должна быть единственным вариантом трудовых отношений.