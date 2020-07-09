Бывший премьер-министр РФ высказался за массовую вакцинацию от коронавируса

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев высказался за проведение массовой вакцинации от коронавируса по всему миру и заверил, что сам сделает такую прививку.

"Если появится (а я в этом уверен) эффективная вакцина от коронавируса, я считаю, что этим необходимо воспользоваться всем. Я, естественно, тоже буду готов сделать такую прививку", - сказал Медведев в интервью журналистам ИД "Комсомольская правда".

При этом зампред Совбеза подчеркнул, что вакцинация должна быть массовой и проходить во всех странах.

На вопрос, что будет с мировой экономикой, если придет вторая волна пандемии коронавируса, Медведев заявил, что тогда падение глобальной экономики "может быть уже не пять процентов, а выше, и падение нашей экономики тоже будет больше". "Но если с пандемией удастся справиться, а мы на это рассчитываем и активно для этого работаем, тогда восстановительный рост может быть достаточно быстрым. Потому что объективно причин для того, чтобы мировая экономика и российская были в кризисе, помимо тех причин, что я назвал, практически нет", - сказал Медведев.

Он отметил, что власти встревожены обострением ситуации с мигрантами в РФ на фоне пандемии.

"Пандемия, конечно, очень обострила ситуацию. Часть приехавших лишились работы, а обратно домой их принимать не хотели. Это такая гремучая смесь. В принципе ситуация управляемая, но она тревожит. И, не скрою, внимание Министерства внутренних дел, Федеральной службы безопасности, некоторых других структур этому вопросу уделяется значительное", - заявил Медведев в интервью.

При этом он отметил, что уровень преступлений, совершенных мигрантами, "практически не отличается от того, что было год назад". "Где-то чуть больше, где-то чуть меньше, но всплеска нет. Просто нужно держать ситуацию под контролем", - подчеркнул Медведев.