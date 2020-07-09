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Показания на Фургала как организатора убийств дали соучастники, свидетели и потерпевшие

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Основанием для задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала по подозрению в причастности к убийствам предпринимателей стали показания обвиняемых в этих преступлениях, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

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"В ходе предварительного следствия были установлены исполнители ряда преступлений и один из организаторов... Соучастники дали показания на Сергея Фургала как организатора всех этих преступлений. В том числе имеются показания свидетелей и потерпевших", - сказала Петренко в четверг "Интерфаксу".

"Полученные сведения были проверены в рамках проводимых действий, в результате которых были собраны достаточные доказательства для задержания губернатора Хабаровского края", - добавила она.

В четверг Следственный комитет сообщил о задержании хабаровского губернатора Фургала по подозрению в организации убийств нескольких бизнесменов в 2004-2005 годах. Главу региона также проверяют на причастность к другим особо тяжким преступлениям на территории Хабаровского, Приморского краев и Амурской области. Помимо Фургала по уголовному делу арестованы еще четыре участника организованной группы.

Сергей Фургал

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