Песков не знает, откуда взялась идея о связи дела Сафронова со статьей о возможной отставке Матвиенко

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - В Кремле не знают, откуда появились предположения о том, что дело о госизмене, возбужденное в отношении советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, может быть связано с его прошлогодней публикацией о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко и назначении на ее место нынешнего главы Службы внешней разведки Сергея Нарышкина.

"Я не знаю, я просто не знаком с материалами следствия или обвинения. Я не знаю, откуда могло это все взяться", - сказал Песков журналистам в четверг.

Так он ответил на просьбу прокомментировать предположения о том, что "дело Сафронова" может связано с прошлогодней публикацией в газете "Коммерсантъ" о возможности отставки Матвиенко и назначении на ее место Нарышкина (одним из авторов материала был Сафронов). Вопрос возник в связи с появившейся в СМИ информацией о том, что данные по "делу Сафронова" ФСБ получила от Службы внешней разведки.

Песков добавил, что президенту РФ Владимиру Путину сообщат о настроениях в медиаотрасли в связи с арестом Сафронова, ранее работавшего в "Коммерсанте" и "Ведомостях".

"Безусловно, настроения отрасли - это то, что должно быть и будет докладываться президенту. Те взгляды, которые озвучивают представители отрасли, безусловно, будут доводиться до сведения президента", - сказал он журналистам.

При этом он не стал отвечать на вопрос о том, есть ли уже реакция президента на ситуацию вокруг Сафронова и на отклик в СМИ на нее. "Я не могу вам говорить о какой-то реакции президента", - сказал Песков.

Дело Сафронова

Советника главы "Роскосмоса" арестовали 7 июля по подозрению в госизмене. По данным защиты, следствие ФСБ считает, что в 2012 году Сафронов был завербован чешской спецслужбой и в 2017 году передал ей секретную информацию, связанную с поставками вооружений и действиями Вооруженных сил РФ в Африке и на Ближнем Востоке. Конечным получателем секретных сведений были США, полагает следствие.

Сафронов отрицает, что совершил преступление, и считает, что уголовное дело связано с его журналисткой деятельностью. До работы в "Роскосмосе" Сафронов работал в газетах "Коммерсантъ" и "Ведомости", специализируясь, в частности, на теме оборонно-промышленного комплекса.