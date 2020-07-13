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У СИЗО "Лефортово" задержана свидетель по делу Сафронова

У СИЗО "Лефортово" задержана свидетель по делу Сафронова
Главный редактор издания "Холод" Таисия Бекбулатова
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - В Москве у СИЗО "Лефортово", где несколько десятков журналистов собрались, чтобы поддержать арестованного Ивана Сафронова, задержана свидетель по его делу - главный редактор издания "Холод" Таисия Бекбулатова.

Дело журналиста Ивана Сафронова

Она пришла к изолятору в футболке с надписью в поддержку Сафронова. Ее задержали у ворот СИЗО.

Ранее у "Лефортово" задержали и увезли в отдел полиции около десятка журналистов. Некоторым из них сказали, что майки с надписями являются достаточным основанием для задержания.

Бекбулатову задержали, обыскали и допросили 7 июля, в день задержания Сафронова. Она осталась в статусе свидетеля, он стал обвиняемым по делу о госизмене. 13 июля ему должны предъявить формальное обвинение.

В ФСБ заявили, что Сафронов обвиняется в передаче одной из спецслужб НАТО сведений, составляющих гостайну. По словам адвокатов, следствие считает, что Сафронов, будучи завербованным чешской спецслужбой, в 2017 году передал ее представителю секретную информацию, связанную с поставками вооружений в страны Африки и Ближнего Востока. Конечным получателем секретных сведений были США, настаивает следствие. Сафронов вину отрицает.

В Москве задержан Иван Сафронов

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Ивана Сафронова задержали утром во вторник по обвинению в госизменеЖурналиста доставили в Лефортовский суд для избрания меры пресеченияПо данным ФСБ, Сафронов, "выполняя задание одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал ее представителю составляющие гостайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ"Ряд СМИ направили в Лефортовский суд характеристики на бывшего журналиста Сафронова, попросив не арестовывать егоПодозреваемый в госизмене не признал свою вину в судеУ здания ФСБ на Лубянке проходят пикеты в поддержку СафроноваЗадержаны более семи журналистов
Ивана Сафронова задержали утром во вторник по обвинению в госизмене
Таисия Бекбулатова Холод Иван Сафронов ФСБ Роскосмос Лефортово

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