У СИЗО "Лефортово" задержана свидетель по делу Сафронова

Главный редактор издания "Холод" Таисия Бекбулатова Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - В Москве у СИЗО "Лефортово", где несколько десятков журналистов собрались, чтобы поддержать арестованного Ивана Сафронова, задержана свидетель по его делу - главный редактор издания "Холод" Таисия Бекбулатова.

Она пришла к изолятору в футболке с надписью в поддержку Сафронова. Ее задержали у ворот СИЗО.

Ранее у "Лефортово" задержали и увезли в отдел полиции около десятка журналистов. Некоторым из них сказали, что майки с надписями являются достаточным основанием для задержания.

Бекбулатову задержали, обыскали и допросили 7 июля, в день задержания Сафронова. Она осталась в статусе свидетеля, он стал обвиняемым по делу о госизмене. 13 июля ему должны предъявить формальное обвинение.

В ФСБ заявили, что Сафронов обвиняется в передаче одной из спецслужб НАТО сведений, составляющих гостайну. По словам адвокатов, следствие считает, что Сафронов, будучи завербованным чешской спецслужбой, в 2017 году передал ее представителю секретную информацию, связанную с поставками вооружений в страны Африки и Ближнего Востока. Конечным получателем секретных сведений были США, настаивает следствие. Сафронов вину отрицает.