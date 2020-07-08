Коллеги Сафронова запустили общественную кампанию в его поддержку

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Коллеги и друзья арестованного по подозрению в госизмене советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова объявили о запуске общественной кампании в его поддержку, сообщил "Интерфаксу" один из ее инициаторов, журналист Максим Иванов.

"Ваня арестован на два месяца, и недопустимо, чтобы о деле просто забыли. Мы начали публичную кампанию в поддержку Вани. Мы будем постоянно выпускать видеоролики с участием его коллег, ньюсмейкеров, друзей, знакомых о деле против Сафронова", - говорится в заявлении инициативной группы.

Для координации действий и новостей создан телеграм-канал https://t.me/freesafronov. Координировать кампанию будут бывшие коллеги Сафронова по отделу политики "Коммерсанта" - помимо Иванова это Александра Джорджевич (сейчас журналистка "Новой газеты"), Софья Самохина (The Bell) и Лиза Миллер ("Холод").

Дело Сафронова

7 июля ФСБ России сообщила о задержании Сафронова, который, по данным российской спецслужбы, собирал и передавал одной из спецслужб НАТО сведения, составляющие гостайну. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.275 УК РФ (государственная измена).

Лефортовский суд Москвы санкционировал арест Сафронова на два месяца. Обвинение еще не предъявлено, это произойдет 13 июля.

По данным защиты, следствие считает, что Сафронов, будучи завербованным чешской спецслужбой, в 2017 году передал ее представителю секретную информацию, связанную с поставками вооружений в страны Африки и Ближнего Востока. Конечным получателем секретных сведений были США, настаивает следствие. Сам Сафронов отрицает свою причастность к преступлению.

Сафронов был назначен на должность советника главы "Роскосмоса" в середине мая, до этого работал в газетах "Коммерсантъ" и "Ведомости", специализировался на теме военно-технического сотрудничества и космических программах.